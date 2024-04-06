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羅志祥470萬勞力士鑽錶閃爆　藍寶石時標華麗升級

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▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥開心又錄完一首歌，秀出勞力士鑽錶。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥近日忙著錄製新歌，日前錄完一首歌，擺出眨眼嘟嘴俏皮模樣表達開心心情，順道秀了要價4,707,000元的勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Day-Date 40鉑金鑽錶，網友留言「還是戴理查（RICHARD MILLE）帥」，他親自回覆：「勞也很帥呀！」顯然對此款閃亮亮的勞力士很滿意；但他不僅只寵愛自己而已，也關注公益獻大愛，心繫家鄉花蓮因地震重創，宣布「用最直接最實際的方式幫助所有的受災戶」。

▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥在IG宣布要為因地震受創嚴重的家鄉花蓮盡心力。（圖／翻攝showlo IG）

花蓮3日發生7.2強震，有一半阿美族血統、兒時在花蓮生活的羅志祥，第一時間先關心人在花蓮的阿嬤，旋即決定要為家鄉盡一份心力，主動伸出援手捐款賑災，希望能以最實際的方式幫助災民重建。

▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥戴的勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶鉑金款，搭配鑲鑽錶圈與面盤，時標6與9鑲飾方形藍寶石，4,707,000元。

地震發生前，羅志祥則忙著錄新歌，透露有不同曲風可滿足歌迷，錄音時有愛錶相伴，為勞力士錶圈鑲嵌方形切割鑽石、面盤密鑲美鑽的Oyster Perpetual Day-Date 40鉑金錶，最特別的是時標6與9鑲嵌方形切割藍寶石，其他時標則鑲嵌白鑽，讓華麗面盤更具層次感。

▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥珍藏RICHARD MILLE RM35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶，約8,510,000元。（圖／翻攝showlo IG）

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關鍵字：

羅志祥, Rolex, 勞力士, Richard Mille

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