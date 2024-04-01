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陳喬恩差點刷了百萬愛馬仕柏金包　「年紀大了」理智戰勝一切

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▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩將於4日度過45歲生日，工作夥伴已於3月底替她辦慶生會。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩將於4月4日兒童節迎接45歲生日，好人緣的她其實3月底已開始收到各品牌送的生日禮物，身旁的工作夥伴也提前辦派對為她慶生，而懂得努力工作也會寵愛自己的她，藉機生日機會犒賞自己一番，到精品店選購愛馬仕（Hermès）包款，美包當前她陷入選擇困難，不過最終理智戰勝一切，只拎著「新歡」凱莉包登機。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩於3月底已收到不少品牌送的生日禮物。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩收藏不少愛馬仕包，她為剛納為收藏的新寵凱莉包，特別掛上愛馬仕的小飛馬吊飾，她開心兩者堪稱絕配，不過她坦言仍有兩款包仍放在心上，一款是鱷魚皮迷你凱莉包，但她告訴自己「連手機都放不下」，另一款為配黑提把的灰色鱷魚皮柏金包，她招認「再給我幾分鐘真的會帶走它」，不過又告訴自己不喜歡手拿包，幽默表示「年紀大了還是有理智的」。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩的愛馬仕新歡為凱莉包，掛上愛馬仕的小馬吊飾。（圖／翻攝iam_joechen IG）

不僅對物慾有控制能力，陳喬恩也完美掌握自己的生活節奏，與馬來西亞富二代藝術家Alan（曾偉昌）結婚2年來，幸福甜蜜，不時分享夫妻出遊、品嘗美食的快樂時光，面對外界頻頻關心她的「做人」進度，甚至傳出公婆催生等八卦消息，日前她霸氣回應「老娘過得滿爽的哎，生不生關你屁事」！

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩日前到精品店選愛馬仕包做為生日禮，但理智仍戰勝一切。（圖／翻攝iam_joechen IG）

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩收藏不少愛馬仕包，度假時曾曬出鵝黃色的Lindy包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

關鍵字：

陳喬恩, 愛馬仕, Hermes, 柏金包, 凱莉包

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