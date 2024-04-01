凱特王妃罹癌靠家人溫暖支持　5貼身珠寶被愛包圍

▲凱特王妃於3月底以錄影方式證實罹癌，正進行預防性化療。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃3月底以錄影方式，宣布她罹癌的消息震撼各界，她雖然以平靜口吻透露正在進行預防性化療，但談及要以適宜的方式向喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子3名子女解釋並讓他們安心，又露出為人母的憂慮神情，令人不捨。現階段最能支持她的就是家人的溫暖，盤點她最貼身的5件珠寶與腕錶，正是來自老公王儲威廉、家族傳承，以及她對3個孩子的愛。





▲英國王儲威廉（左）以黛安娜王妃留下的Garrard藍寶石戒指向凱特求婚，凱特緊戴在左手無名指上。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

藍寶石訂婚戒

凱特王妃左手無名指時時緊戴的12克拉藍寶石訂婚戒，傳承自未曾謀面的婆婆黛安娜王妃。1981年時現任英王查理三世以約300萬元台幣在Garrard珠寶店買下，向黛安娜王妃求婚，兩人離婚後黛安娜將此戒指擱下，換上另一枚海水藍寶石戒指。但此藍寶石戒指對英現任王儲威廉而言意義非凡，以母親留下的戒指套牢凱特。





▲威廉（右）於結婚3周年時送凱特王妃卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶，成為她最常佩戴的錶款。（圖／美聯社）





▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶33毫米款。（圖／卡地亞提供）

卡地亞藍氣球錶

凱特王妃日常最常戴的名錶，為結婚3周年時威廉送贈的卡地亞（Cartier）Ballon Bleu de Cartier系列腕錶，獨特的錶冠護橋與中層錶殼接合的一體成形結構，錶冠鑲嵌上藍色凸圓形寶石鑲嵌上鍊錶冠，並由金屬環圈悉心保護，被暱稱「藍氣球」，她相當珍惜此愛的禮物，幾乎不曾戴其他錶款亮相了。





▲凱特王妃40歲生日照中，戴著黛安娜王妃傳承的Collingwood珍珠耳環。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

黛妃珍珠耳環冠冕

黛安娜王妃1997年不幸車禍過世，留下的珠寶傳承給兩個兒子威廉與哈利，凱特王妃出席公開場合的珠寶，不少都是黛妃生前所有，例如黛妃結婚禮物Collingwood珍珠耳環、最鍾愛的Cambridge Lover’s Knot珍珠鑽石冠冕，比較特別的是此冠冕為已故女王伊莉莎白二世祖母瑪麗皇后於1914年委託珠寶商House of Garrard製作，黛安娜王妃佩戴多年後於離婚之時交還給英國王室，直到2015年凱特戴上此冠冕，世人才再次見此設計的美麗風采。





▲凱特曾於國殤紀念日搭配黛安娜王妃傳承的Collingwood珍珠耳環。（圖／美聯社）

女王傳承上億珠寶

英女王伊莉莎白二世2022年過世前的最後幾年，因兒子安德魯王子的性醜聞、孫子哈利與孫媳婦梅根對王室砲火全開而身心俱疲，反觀凱特王妃沉著面對每一個危機，贏得女王的信任，據傳離世前女王修改遺囑，將價值超過1億元的珠寶都留給長孫媳婦，去年底凱特王妃在宴請各國使者的晚宴上，即戴著女王傳承的Greville Chandelier水晶吊燈型鑽石耳環吸睛。





▲凱特王妃去年底出席晚宴，佩戴黛安娜王妃生前最愛的Lover’s Knot珍珠鑽石冠冕與女王伊莉莎白二世傳承的Greville Chandelier鑽石耳環。（圖／路透社）

兒女字首客製項鍊

雖然不是貴金屬材質、沒有鑲嵌華麗寶石，但英國品牌Daniella Draper客製的項鍊卻是凱特王妃的寶貝首飾，因為金色圓墜上刻有3個孩子名字的首字母G、C、L，她對於兒女的愛表露無遺。





▲威廉與凱特王妃一家五口感情緊密。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）





▲凱特王妃戴的Daniella Draper設計項鍊刻有3個孩子的姓名字首。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）