MIKIMOTO 3億海洋珍寶登台　藍鯨親子項鍊卡哇伊

▲模特兒王庭云佩戴MIKIMOTO頂級珠寶系列Praise to the Sea藍鯨親子綠碧璽項鍊， 27,100,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

4月邁入高級珠寶展旺季，MIKIMOTO今起舉辦頂級珠寶系列Praise to the Sea珠寶展，展出逾30件總值近3億元的新作，向品牌著名珍珠的起源海洋致敬，不僅精選珍珠、清透的高品質彩色寶石詮釋海洋之美，也以鏤空、透視手法描繪具象或抽象的海洋生物，還重現源於法王路易十四時代的古老工藝Piqué，於珍珠穿孔鑲飾金屬、美鑽，風格華美。

▲模特兒邱馨慧戴MIKIMOTO頂級珠寶系列Praise to the Sea海膽造型蛋白石胸針6,720,000元，珍珠串鍊3,080,000元，海膽造型黑珍珠鑽戒2,710,000元。

Praise to the Sea系列的焦點之作，為身價高達2710萬元的藍鯨親子綠碧璽項鍊，呈現一對藍鯨親子與成群結隊的小魚一同游向重達41.54克拉綠碧璽主石，MIKIMOTO的動感設計相當迷人，且綠碧璽可拆下作為胸針；另一件海膽造型蛋白石胸針配珍珠串鍊的作品，同樣可以相結合或單獨佩戴，實用性更高。

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列Praise to the Sea淺海珊瑚礁造型項鍊，主石為16.47克拉摩根石，16,200,000元。





▲MIKIMOTO頂級珠寶系列Praise to the Sea棘螺造型胸針，鑲有1顆15.40克拉丹泉石，8,050,000元。

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列Praise to the Sea魟魚造型南洋珍珠胸針，3,210,000元。

胸針在Praise to the Sea系列中款式豐富，且各個造型有趣，並有重量級寶石坐鎮，包括鑲有15.40克拉丹泉石的棘螺造型胸針、靈動的魟魚造型南洋珍珠胸針、鑲嵌全場最大約19mm南洋珠的海豚胸針、以羽毛狀巴洛克珍珠象徵海葵的小丑魚胸針等。此外，MIKIMOTO也探索古老技法，將歐洲曾一度風行的Piqué工藝帶進珍珠世界中，於南洋珍珠上鑲嵌鑽石與金屬雕刻裝飾，放射狀排列更添華麗。



▲MIKIMOTO頂級珠寶系列Praise to the Sea海豚造型珍珠鑽石胸針，12,100,000元。

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列Praise to the Sea海星造型巴洛克珍珠項鍊可轉化成手鍊，5,430,000元。

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列Praise to the Sea海洋波光造型珍珠海藍寶石耳環，1,830,000元。

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列Praise to the Sea綠碧璽珍珠流蘇項鍊，主石為22.98克拉蛋面形切割的綠碧璽，3,700,000元。

▲MIKIMOTO運用Piqué工藝創作的Praise to the Sea南洋珍珠鑽石墜鍊，1,240,000元。

發源地總賦予品牌無限創意，寶格麗（BULGARI）正是最佳範例，4月11日至4月14日在台舉辦頂級珠寶與複雜腕錶展覽，將呈現把羅馬之美濃縮於設計之中的傑作，焦點為中心鑲嵌重達30.68克拉圓形蛋面切割祖母綠的Caput Mundi Emerald 世界首都祖母綠項鍊，誠如其名「世界之首」彰顯羅馬帝國的霸氣；而地中海孕育這片土地、豐富其文化，10.73克拉的橢圓形切割斯里蘭卡藍寶石戒指象徵地中海之美、Emerald Vineyard 祖母綠藤蔓耳環代表義大利的美好風土、Arabesque Mosaic阿拉伯紋馬賽克彩寶項鍊則呼應藝術文化，都將在台亮相。





▲寶格麗Mediterranea系列Caput Mundi Emerald 頂級祖母綠與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲寶格麗Mediterranea系列Sapphire Wreath 10.73克拉藍寶石與鑽石戒指。

▲靈感源自葡萄藤蔓的寶格麗Emerald Vineyard祖母綠與鑽石耳環。

▲寶格麗Mediterranea系列 Arabesque Mosaic彩寶與鑽石項鍊，主石是17.62克拉花式蛋面切割坦桑石