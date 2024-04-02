玄彬也愛的「歐米茄登月錶」為何史努比在上面？化解空中危機有故事

▲1962年Walter Schirra佩戴自己的歐米茄超霸錶執行水星任務，是第一只進入太空的歐米茄錶。（圖／翻攝歐米茄官網，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與同集團的歐米茄（OMEGA）聯名登月錶推出2年以來全球熱賣，屢屢引發排隊潮，挾著這股氣勢再推出Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE純白「Full Moon 」腕錶，史努比第一次躍上雙方聯名錶，日前首波開賣再度被秒殺，究竟登月錶為何在錶界站穩一席之地？史努比又與登月有何關聯？《ET Fashion》一次說分明。





▲1965年歐米茄超霸錶獲NASA正式採用，3月23日隨同雙子星3號升空。

參與6次太空任務

歐米茄Speedmaster超霸錶1957年問世，其實最初是為賽車而生，未料1962年太空人Walter Schirra佩戴自己的超霸錶執行水星任務，成為第一只進入太空的歐米茄錶。1964年美國太空總署（NASA）請品牌針對計時碼錶報價，錶款又經過嚴苛的測試，隔年超霸錶獲NASA採用成為執行太空任務的配備之一，共參與6次登月任務而贏得「登月錶」封號。





▲1969年7月21日艾德林戴著超霸錶登上月球表面，從此被稱為「登月錶」。

首次獲NASA認可參與任務是在1965年3月23日，歐米茄超霸錶隨雙子星3號升空，3個月後Edward White在雙子星4號任務期間戴超霸錶進行美國人首次太空漫步，而真正登月是太空人艾德林（Buzz Aldrin）於1969 年阿波羅11 號任務成功，當時他戴的是第4代超霸錶，也是今日登月錶的藍本。





▲歐米茄超霸系列專業登月錶，不鏽鋼鍊帶款230,000元。

登月錶經典特色

今日歐米茄銷售的登月錶，設計靈感源自阿波羅11號太空人佩戴的第4代超霸腕錶，配備42毫米不對稱錶殼、「階梯式」面盤顯示計時小盤與小秒盤、經陽極處理的鋁錶圈環飾有著名的「數字90上圓點」等招牌特色，內在則精進改採大師天文台認證的歐米茄3861機芯。最經典的款式為不鏽鋼錶，品牌近期還推出貴氣版本，分別是價格破百萬元的18K白金合金Canopus GoldTM金與SEDNA™金鍊帶錶。





▲歐米茄超霸系列專業登月錶SEDNA™金鍊帶錶（左）1,410,000元，CANOPUS GOLD™金鍊帶錶1,835,000元。

史努比錶大熱門

歐米茄登月錶不只是太空人戴在手上的配備而已，曾真正化解危機，1970年阿波羅13執行任務時，因氧氣罐爆炸而使航天器受損，太空人運用精確計時的超霸錶才得以安全返航，因此歐米茄於1970獲NASA頒發「銀史努比獎章」，表揚品牌對人類太空探索作出的傑出貢獻。





▲1960年代史努比獲選為NASA吉祥物，作為太空飛行任務安全執行的「守護犬」。

史努比自1960年代獲選為NASA吉祥物，作為太空飛行任務安全執行的「守護犬」，歐米茄獲得以史努比形象獎章後，將其可愛形象融入腕錶設計之中，款款熱賣，南韓男星玄彬日前與老婆孫藝真一同欣賞美國職棒大聯盟（MLB）比賽，即戴著超霸系列50周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶亮相，面盤9時位置小秒盤上有史努比浮雕，而錶背更令人驚喜，當啟動計時功能時，駕駛著指令艙的史努比會旋轉遨遊，藍色地球圓盤會與錶面的小秒針同步，每分鐘旋轉一周。





▲孫藝真（左）日前與老公玄彬一起看棒球賽，玄彬戴歐米茄史努比錶。（圖／翻攝自X）





▲玄彬戴的歐米茄超霸系列50周年版銀史努比獎章42毫米腕錶，351,000元。

然而進入歐米茄登月錶世界，門檻約23萬元起，當Swatch一宣布與歐米茄聯名推出1萬元有找的平價版登月錶時，立刻引發全球排隊潮，特別是今年新款Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE純白「Full Moon 」腕錶，不僅是Swatch史上第一只結合計時碼錶與月相功能的錶款，史努比也第一次躍上聯名錶，一派悠哉躺在月亮上顯示月相，會隨著時間推移旋轉，拿紫外燈照射，月相盤會顯示出隱藏在彎月和星星中的史努比漫畫經典台詞，可愛指數破表，因此3月26日開賣首批立刻被秒殺，至於下次到貨日與進貨數量，Swatch一如既往保持神祕不透露。





▲Swatch首波Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶已售罄，9,900元。（圖／Swatch提供，以下同）





▲Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶在紫外燈下，月相盤會顯示出隱藏在彎月和星星中的史努比漫畫經典台詞。