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最吸引男生的三大星座！TOP 1超常被暗戀　是男性心中女神

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記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

每個星座都擁有不同的特質，可以吸引到不同的男性喜愛，但其中有三大星座的女性，最容易吸引男性的目光，因為她們不僅優雅大氣，更是讓人相處起來非常舒服，快來看看以下星座，妳有沒有上榜。

星座。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：射手女

射手女爽朗可愛的性格，是男生眼裡很有魅力的存在，同時在女生眼裡也同樣有著吸引力，顏值不低，卻一點也不嬌柔做作，特別大氣，擁有一顆單純沒有心機的心，能自動與人拉近距離，會給身邊的人帶來許多驚喜，天生自帶光芒，特別有品味。

星座。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：天蠍女

天蠍座女孩與身俱來的神秘感，讓人很有窺探的慾望，一副冷漠難以接近的樣子，不僅沒嚇跑別人，還越發的引人注意，是12星座中被暗戀最多的星座，她們天生具有神奇的魔力，如同一塊磁鐵瘋狂地吸引異性注意，是男人心裡最難忘的星座。

星座。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：天秤女

天秤女是每個男人心中女神級別的人物，先不說顏值，單從舉止言行來看，天秤女的舒適度是最高的，可以展現出女性的優雅大氣，不管對誰都是笑臉相迎，甜甜的很治癒，毫無攻擊感，有種溫柔小鄰家的感覺，誰見了都想跟她發生點浪漫愛情故事，另外，她們很照顧身邊人的情緒，相處起來輕鬆愉悅，是絕大多數男生想追的終極目標。

關鍵字：

星座, 射手, 天蠍, 天秤

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