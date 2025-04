GD愛店5家「首爾美食餐廳」懶人包　東廟排骨、演唱會慶功宴吃金豬食堂

文/妞新聞

2025年KPOP王者火力全開!韓國天團BIGBANG隊長「GD(G-Dragon)」在2月睽違7年推出第三張正規SOLO專輯《Übermensch》震撼歌謠界後,個人世界巡演演唱會《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》也正式在3月開跑,GD人氣太狂,不只門票難搶、光是官方「小雛菊應援手燈」都可以一支難求,沒跟到首爾場沒關係,先把以下最新版的「GD愛店餐廳」存下來,安可場V.I.P們再努力拼一波。

GD愛店首爾美食餐廳介紹

1.演唱會慶功宴:金豬食堂

▲GD演唱會慶功宴辦在很多明星常去的金豬食堂。(圖/IG@dailyfashion_news)

GD的《Übermensch》首爾場第二場順利落幕後,巨星驚喜在IG直播慶功宴LIVE,曹世鎬、Dara、YG御用舞者「權氏兄弟」權寧得、權寧敦以及EXO燦烈都在現場歡慶,粉絲馬上搜出地點就是在大名鼎鼎的必比登餐廳「金豬食堂(금돼지식당)」,本來就是BTS、RIIZE、aespa、TWICE等韓星的愛店,現在得更一位難求了!不過網傳將在5月來台展店,到時不用飛就能跟GD吃同一間餐廳囉。

金豬食堂금돼지식당

地址:서울특별시 중구 다산로 149

GD愛店首爾美食餐廳介紹

2.《Good Day》拍攝地:東廟烤排骨

▲《Good Day》GD與鄭亨敦相約的餐廳就是位於首爾東廟站附近的東廟排骨。(圖/naver)

跟「零錢CP」一起大口吃肉!專屬綜藝節目《Good Day》第一集,GD與自家男人「鄭亨敦」多年後相約的餐廳就是位於首爾東廟站附近的《東廟烤排骨(동묘갈비 )》,1979年就開業、現在由第二代接手,44年的知名老店對烤肉肉質十分要求,當地居民都大推是「物美價廉」。

東廟烤排骨동묘갈비

地址:서울 종로구 종로62길 10

GD愛店首爾美食餐廳介紹

3.《Good Day》拍攝地:MAO

▲與安成宰相約的餐廳是由越南餐廳MAO 마오。(圖/IG@withmbc)



《Good Day》的另一間拍攝餐廳也是出名的美食店家,跟《黑白大廚:料理階級大戰》評審、米其林三星主廚安成宰相約,當然要捧場一下高徒之店,由曾在安主廚營運的MOSU Seoul工作過的정영훈主廚開設的越南餐廳「MAO 마오」,主要販賣米線、春捲、越式炸豬肉、炒飯等料理,在韓國想換換口味大推這間,不過節目播出後變成預約困難店,不接受網路預訂,得現場候位。

MAO 마오

地址:서울 성동구 뚝섬로4길 21 지하1층

GD愛店首爾美食餐廳介紹

4.私下聚會曹世鎬愛店:방울과꼬막

「人脈之王」曹世鎬是常客,滿意到帶巨星來吃,GD與曹世鎬、Code Kunst私下聚會的餐廳被搜出就在蛋黃區漢南洞,名為「방울과꼬막(banggo酒館)」的小酒館,他家的生魚片、下酒菜在NAVER Map上評分很高,約朋友韓國旅遊來這間保證馬上:「I got the power The power power up, power, power~」。

방울과꼬막banggo酒館

地址:서울특별시 용산구 한남동 632-10

GD愛店首爾美食餐廳介紹

5.《家大聲》拍攝地:大成精肉食堂

▲GD與大聲、太陽合體在節目《家大聲》中的餐廳就是老店大成精肉食堂。(圖/naver)

不只可以吃GD同款餐點、還能做BIGBANG同款座位,V.I.P絕對要收清單!GD與大聲、太陽合體在節目《家大聲》中,就是吃這間老店「大成精肉食堂(대성정육식당)」,不管是火烤牛肉、冷凍豬五花肉都是最經典的韓式傳統美味,最後一定要加點炒飯收尾,巨星本人在私下也是常常來吃喔!(拼一下偶遇)

大成精肉食堂대성정육식당

地址:서울특별시 송파구 석촌호수로12길16

註:文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源,上傳者並非妞新聞或編輯,若影片遭移除敬請見諒!

【延伸閱讀】

GD首爾演唱會「慶功宴直播霸氣灌酒」!CL、Dara、EXO燦烈全現身,巨星大喊:咆哮

本文由《妞新聞》授權刊登,更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!