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比日本還便宜！UNIQLO換季限定特惠「290元入手」C系列首次降價

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記者鮑璿安／綜合報導

春夏天氣交替之際，是時候該入手新季單品了，快時尚品牌UNIQLO自4/11(五)至4/17(四)推出限定價格，售價NT$290就能夠入手T恤，而且超高人氣UNIQLO : C系列單品也驚喜推出首次限定優惠，不必遠赴日本也能以親民價格購入，為換季補貨必入清單。

▲▼uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲女裝SUPIMA COTTON T恤4/11-4/17限定售價NT$290，日本售價¥1,500。（圖／品牌提供）

▲▼uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲弧形迷你肩背包390元 。（圖／品牌提供）

隨著近期日圓匯率波動，UNIQLO多款人氣商品幾乎同步日本售價，像是舒適百搭的女裝SUPIMA COTTON T恤，精緻剪裁設計適合各式身型，此次限定售價甚至優於日本售價。此外，夏天必備的Uniqlo U系列圓領T恤及休閒耐用弧形肩背包，基礎實搭的日常款式，非常適合便宜入手。

▲▼uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO : C系列連帽上衣及棉褲，自去年秋冬上市便持續於社群受消費者熱議，此次首度祭出限定優惠價NT$990 。（圖／品牌提供）

▲▼uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲Miracle Air西裝套裝期間限定1,690元 。（圖／品牌提供）

萬眾矚目人氣單品UNIQLO : C系列連帽上衣及棉褲，自去年秋冬上市便持續於社群受消費者熱議，此次首度祭出限定優惠價NT$990 。符合上班族通勤所需的Miracle Air西裝套裝，具備吸汗速乾機能，即使在春夏梅雨季也能保持清爽，時尚與舒適兼具。女裝嫘縈上衣及牛津襯衫等上班族熱門必備單品，同樣採用輕盈透氣材質，為通勤穿搭增添新選擇。

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▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲Zara近日宣布與先鋒時裝品牌Andersson Bell展開聯名 ，將於3月21日 於台北101門市與ZARA.com 線上商店限定販售。（圖／品牌提供）

Zara近日宣布與先鋒時裝品牌Andersson Bell展開聯名，Andersson Bell由設計師Dohun Kim於2014年創立， Kim的設計靈感來自斯德哥爾摩的街頭時尚，品牌名稱「Andersson」源自瑞典的常見姓氏，而「Bell」象徵南韓佛寺鐘聲，融合了北歐極簡主義與東亞禪意。聯名系列以「未完成的實驗場」為概念，將立體幻視印刷、多維度紋理疊構與手工拼貼藝術融入龐克美學中。標誌性單品如皮革夾克、法蘭絨格紋襯衫、針織單品和金屬氣眼裝飾的羊毛西褲等，皆展示了Andersson Bell的顛覆性時裝語法。印有「Absolute Beginner」標語的刺繡T恤，向David Bowie的經典歌曲及其靈感源頭Colin MacInnes致敬，反映了設計師對文化探索初期的原生悸動。

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