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知道此彩色電視機面盤洩露年齡秘密　MIDO復古錶配3款錶帶超值

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▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort TV Big Date Limited Edition先鋒系列TV大日期窗限量腕錶，44,800元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

還記得從前電視開播前或收播會有「色彩檢驗圖」嗎？知道此彩色畫面的人恐怕已洩露年齡的秘密，不過沒關係，瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）陪錶迷回味從前，推出限量999只的Multifort TV Big Date LIMITED EDITION先鋒系列TV大日期窗限量腕錶，即搭配色彩檢驗圖面盤，並點綴四面立體金字塔造型，非常搶眼，除了搭配不鏽鋼鍊帶，還可換上隨錶附贈的黃色與湖水綠的立體浮雕橡膠錶帶，洋溢活潑氣息。

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort TV Big Date Limited Edition先鋒系列TV大日期窗限量腕錶，亦可替換附加兩條分別為黃色和湖水綠的橡膠錶帶，44,800元。

熱賣的Ocean Star海洋之星系列也有嶄新設計，慶祝問世80周年，MIDO推出Ocean Star GMT海洋之星雙時區特別版鯊魚錶，以海藍色為底，搭配猶如鯊魚牙齒的時標，饒富趣味，而功能相當實用，配備紅色噴漆的第二時區指針，隨錶附中央飾以灰色縫線的NATO藍色織物錶帶，可輕鬆轉換為休閒風格。

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star GMT海洋之星雙時區特別版－鯊魚錶，可更換藍色NATO織物錶帶，43,400元。

運動風機械錶另一優質選擇為Hamilton（漢米爾頓）爵士大師Performer系列42毫米自動計時腕錶，受車速表啟發整體設計展現飆速感，俐落風格易於日常搭配，備有海洋藍色與淡藍色兩種款式。

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton爵士大師系列 Performer自動計時腕錶42mm淺藍色款，78,500元。（圖／Hamilton提供）

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關鍵字：

MIDO, 美度表, Hamilton, 漢米爾頓

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