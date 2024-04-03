估價破12.8億元！巴斯奇亞畫「戰士」身價驚人　3大名畫接力上拍場

▲富藝斯將於5月14日紐約晚間拍賣巴斯奇亞1982年作品《無題（埃爾瑪戰士）》，估價約1,282,680,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

傳奇藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的作品在國際拍賣市場身價水漲船高，顯赫來源身價更驚人，富藝斯（PHILLIPS）5月14日登場的紐約晚間拍賣，將呈現學術雜誌《Res, Anthropology and Aesthetics》創辦人兼編輯、知名義大利藝術收藏家弗朗西斯科佩利齊（Francesco Pellizzi）的3件收藏，包括巴斯奇亞1982年巔峰之作《無題（埃爾瑪戰士）》，估價約1,282,680,000元起。





▲藝術收藏家弗朗切斯科克萊門（左起）、安迪沃荷與巴斯奇亞於1984年在佩利齊位於紐約的住所合影。（圖／Francesco Pellizzi攝）

弗朗西斯科佩利齊與普普藝術大師安迪沃荷、巴斯奇亞都是好友，他在80年代初期向經理人安妮娜諾賽伊（Annina Nosei）的畫廊購得巴斯奇亞巔峰時期畫作，從未現身拍賣市場，今年委託富藝斯於5月14日舉辦的紐約晚間拍賣上拍1982年作品《無題（埃爾瑪戰士）》與1981年作品《無題（著名球員肖像）》，香港5月31日舉行的晚間拍賣則接力呈獻巴斯奇亞1982年作品《亞摩利人獵遊》。其中估價超過12億的《無題（埃爾瑪戰士）》，道出了巴斯奇亞對自我身份及二元論的探索，武士形象被解讀為藝術家的自畫像而身價非凡。





▲富藝斯紐約晚間拍賣另一焦點為巴斯奇亞1981年作品《無題（著名球員肖像）》，估價約208,305,000元起。





▲富藝斯於5月31日香港晚間拍賣將呈獻巴斯奇亞1982年作品《亞摩利人獵遊》，估價約368,404,000元起。

巴斯奇亞名作也深深影響時尚圈，紐約時尚品牌alice + olivia 2023年底曾推出Jean-Michel Basquiat X alice + olivia聯名膠囊系列，精選2022年在紐約的King Pleasure展覽中他的8幅作品，創作17件聯名服裝，女星謝欣穎曾示範CODY 小羊皮騎士夾克、EVELYN 半高領無袖荷葉邊長洋裝，滿版的圖案印花和豐富的色彩，非常搶眼；小S徐熙娣也在節目中穿搭此系列BRADFORD 復古針織開襟衫展現個性美。





▲謝欣穎穿Jean-Michel Basquiat x alice + olivia 聯名膠囊CODY小羊皮騎士夾克、EVELYN半高領無袖荷葉邊長洋裝。（圖／alice + olivia提供，以下同）





▲小S曾穿著Jean-Michel Basquiat x alice + olivia聯名膠囊系列BRADFORD復古針織開襟衫。