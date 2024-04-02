莉莉柯林斯迷你裙造型如女大生　名牌包裝可頌超狂

▲莉莉柯林斯背的卡地亞C DE CARTIER橫式肩背包塞著可頌，模樣俏皮。（圖／翻攝cartier IG，以下同）





▲莉莉柯林斯穿著迷你裙宛如大學生，背上多個卡地亞包、拎著卡地亞紅袋子血拚。

記者陳雅韻／台北報導

35歲女星莉莉柯林斯是卡地亞（Cartier）大使，近期為品牌包款拍攝時尚大片，她穿上露肚裝配迷你百褶裙大露美腿，斜背著紅色的C DE CARTIER橫式肩背包，俏麗模樣宛如女大生，有趣的是包內不是放手機、錢包，竟是塞滿麵包、可頌，時尚又趣味的畫面讓粉絲一度誤以為是她主演的《艾蜜莉在巴黎》劇照。





▲莉莉柯林斯抱著鬱金香，背著卡地亞PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹小型款鍊帶包123,000元。

莉莉柯林斯同樣的迷你裙造型，還背上所有卡地亞的主打包，手上則拎多個卡地亞紅色購物袋，上演快樂血拚模樣；場景一換，她換穿藍色白條紋西裝，搭配卡地亞PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹小型款或迷你鍊帶包，展現時髦女強人風範，凸顯品牌設計百變，滿足不同穿搭風格的女性。





▲莉莉柯林斯身穿俐落西裝搭配卡地亞PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹迷你款鍊帶包，91,500元。

寶格麗（BULGARI）迎接夏季推出2024 High Summer配件系列，以義大利假期作為靈感啟發，採用人字紋布料及柳編材質，賦予包款活潑氣息，當中最具度假感的柳編材質Serpenti Forever Top Handle包共有2款，一款將柳條以手工方式沿著特製的金屬框編織，另一款為柳條包身搭配象牙蛋白石色小牛皮製成的翻蓋與提把；此外，Serpenti Forever Top Handle迷你包款和 Serpentine 手提包新增淡粉石英色款式，洋溢甜美氣息。



▲寶格麗HIGH SUMMER 配件系列義大利假期Serpenti Forever Top Handle象牙蛋白石色編織手提肩背包（左），金屬色編織手提肩背包。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗Serpentine淡粉石英色水蛇皮手提包。