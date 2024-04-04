風・Luxury／周杰倫帝舵粉紅錶買得到了　貝克漢也讚好看

▲帝舵表攜手周杰倫共同創作「杰倫粉」Black Bay Chrono碧灣計時型腕錶。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫1月度過45歲生日時，曬出代言的瑞士腕錶品牌帝舵表（TUDOR）為喜愛粉紅色的他打造首款粉紅面盤Black Bay Chrono碧灣計時型腕錶，驚喜的顏色讓粉絲紛紛敲碗希望能量產，相隔2個多月品牌終於鬆口，正式推出與他攜手創作的「杰倫粉」腕錶，品牌透露粉紅色錶面一個令人意外的組合，也並非人人能夠駕馭，但對於秉持「天生敢為」精神的帝舵表而言，打破常規才是品牌基因。





▲創立邁阿密國際足球俱樂部、並以粉紅色為標誌色的貝克漢，也戴上Black Bay Chrono碧灣計時型粉紅款。

不僅周杰倫對粉紅色情有獨鍾，貝克漢（David Beckham）創立的邁阿密國際足球俱樂部（Inter Miami CF）也以粉紅色為代表色，他也戴上Black Bay Chrono粉紅款腕錶直呼「好看」，同時也彰顯另一層意義—帝舵表正式成為邁阿密國際足球俱樂部的官方時計，球迷將在邁阿密國際的大通體育場（Chase Stadium）看見代表帝舵表的盾牌標誌。而讓兩位代言人愛不釋手的新錶，除了因粉紅面盤特殊，也以優異性能著稱，搭載配備導柱輪以及垂直計時離合輪裝置的瑞士官方天文台認證（COSC）計時機芯MT5813型，具70小時動力儲存。

▲帝舵表成為邁阿密國際足球俱樂部（Inter Miami CF）的官方時計。





▲帝舵表Black Bay Chrono碧灣計時型粉紅款。

粉紅風潮也吹向Grand Seiko，以多面切割立體錶殼、採用無錶圈結構的開闊錶面、內外雙弧面的箱型藍寶石水晶鏡面等特色著稱的62GS殼形，新增錶徑尺寸從40毫米縮小至38毫米的Heritage Collection SBGH341「Sakura-Kakushi（櫻隱）」腕錶，以節氣春分為靈感，於面盤展現日本東北地區的「櫻隱」景色，描寫白雪覆蓋在櫻花上的情境，由於花開後氣候回暖，又再轉冷重新降雪，粉紅面盤設計充滿詩意。



▲Grand Seiko靈感源自春分的Heritage Collection SBGH341「Sakura-Kakushi（櫻隱）」腕錶，210,000元。（圖／Grand Seiko提供）

TAG Heuer（泰格豪雅）的粉紅錶則洋溢熱情魅力，旗下智能腕錶系列中最為輕巧的Connected Calibre E4智能腕錶「42毫米黑鈦版」，近日為東京首度舉辦電動方程式（Formula E）的粉紅色Porsche錶面，亮眼的色調以東京街道的霓虹燈為靈感，吸睛度百分百。





▲TAG Heuer Connected E4腕錶搶眼粉色錶面，靈感來自東京霓虹燈。（圖／TAG Heuer提供）