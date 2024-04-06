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Swatch黑化版史努比錶接力登場　新月當日開搶

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▲▼Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Swatch推出黑色版Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE的 NEW MOON 腕錶，9,900元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

上個月26日沒搶到Swatch聯名歐米茄（OMEGA）Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE白色款「FULL MOON」史努比錶的錶迷，又有新機會了，品牌宣布將於4月8日新月、同時也是北美可見日全食當日，開賣黑色版的NEW MOON史努比腕錶，兩款未限量錶皆有史努比躺在月亮上睡覺的圖案，差異是月相遮罩方向不同，因此紫外光照射下才會顯現的漫畫中經典台詞「I CAN’T SLEEP WITHOUT A NIGHT LIGHT」字樣走向也不一樣。

▲▼Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Swatch Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE黑色版NEW MOON腕錶月相開口與白色款不同。

史努比自60年代起成為NASA美國太空總署的吉祥物，歐米茄（OMEGA）超霸登月錶因在阿波羅13號危機中成功引領太空人返航，而獲頒NASA頒發「銀史努比獎章」，從此點綴史努比圖案的腕錶款款大賣，近期熱銷款為超霸系列50周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶亮相，面盤9時位置小秒盤上有史努比浮雕，當啟動計時功能時，錶背駕駛著指令艙的史努比會旋轉遨遊，藍色地球圓盤會與錶面的小秒針同步，每分鐘旋轉一周，南韓男星玄彬、金曲歌王林俊傑都納為收藏。

▲▼Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲紫外光照射下，史努比經典台詞字樣走向也與白色錶款不一樣。

▲▼Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Swatch 3月26日首波開賣的Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE白色款FULL MOON已售罄。

Swatch與歐米茄聯名推出登月錶後聲勢銳不可擋，承襲歐米茄登月錶不對稱的錶殼、測速圈「數字 90 上圓點」細節以及經典Speedmaster小錶盤等設計，年賣百萬只。2024新版增加史努比元素與月相功能，錶背電池蓋飾以史努比踏上月球腳印圖案，繼3月底搶購一空的白色FULL MOON腕錶，再推出黑色版的NEW MOON腕錶，將於4月8日新月當天在Swatch台北101概念店、西門形象店及高雄夢時代門市販售，每位顧客每天於每間Swatch 門市限購一只，肯定又要掀起排隊潮了。

▲▼Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲超霸系列50周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶，351,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲▼Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲超霸系列50周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶的錶盒設計也相當精緻。

►玄彬也愛的「歐米茄登月錶」為何史努比在上面？化解空中危機有故事

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關鍵字：

Swatch, OMEGA, 歐米茄, 史努比

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