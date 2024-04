Swatch黑化版史努比錶接力登場　新月當日開搶

▲Swatch推出黑色版Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE的 NEW MOON 腕錶,9,900元。(圖/Swatch提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

上個月26日沒搶到Swatch聯名歐米茄(OMEGA)Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE白色款「FULL MOON」史努比錶的錶迷,又有新機會了,品牌宣布將於4月8日新月、同時也是北美可見日全食當日,開賣黑色版的NEW MOON史努比腕錶,兩款未限量錶皆有史努比躺在月亮上睡覺的圖案,差異是月相遮罩方向不同,因此紫外光照射下才會顯現的漫畫中經典台詞「I CAN’T SLEEP WITHOUT A NIGHT LIGHT」字樣走向也不一樣。





▲Swatch Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE黑色版NEW MOON腕錶月相開口與白色款不同。

史努比自60年代起成為NASA美國太空總署的吉祥物,歐米茄(OMEGA)超霸登月錶因在阿波羅13號危機中成功引領太空人返航,而獲頒NASA頒發「銀史努比獎章」,從此點綴史努比圖案的腕錶款款大賣,近期熱銷款為超霸系列50周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶亮相,面盤9時位置小秒盤上有史努比浮雕,當啟動計時功能時,錶背駕駛著指令艙的史努比會旋轉遨遊,藍色地球圓盤會與錶面的小秒針同步,每分鐘旋轉一周,南韓男星玄彬、金曲歌王林俊傑都納為收藏。





▲紫外光照射下,史努比經典台詞字樣走向也與白色錶款不一樣。





▲Swatch 3月26日首波開賣的Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE白色款FULL MOON已售罄。

Swatch與歐米茄聯名推出登月錶後聲勢銳不可擋,承襲歐米茄登月錶不對稱的錶殼、測速圈「數字 90 上圓點」細節以及經典Speedmaster小錶盤等設計,年賣百萬只。2024新版增加史努比元素與月相功能,錶背電池蓋飾以史努比踏上月球腳印圖案,繼3月底搶購一空的白色FULL MOON腕錶,再推出黑色版的NEW MOON腕錶,將於4月8日新月當天在Swatch台北101概念店、西門形象店及高雄夢時代門市販售,每位顧客每天於每間Swatch 門市限購一只,肯定又要掀起排隊潮了。





▲超霸系列50周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶,351,000元。(圖/歐米茄提供,以下同)





▲超霸系列50周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶的錶盒設計也相當精緻。