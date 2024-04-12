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錶展直擊／足球巨星姆巴佩人氣爆棚　百萬HUBLOT錶伴遊日內瓦

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▲▼ 姆巴佩 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲法國足球明星姆巴佩是本屆Watches & Wonders錶展人氣最旺的名人。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／日內瓦報導

於瑞士日內瓦舉辦的Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展，各品牌為爭取曝光，無不傾全力邀自家代言人出席造勢，而本屆錶展人氣最旺的名人，非擔任HUBLOT大使的法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappe）莫屬，品牌一透露他將造訪的消息，展館前立刻聚集上百位參觀者守候2小時一睹他的風采，他穿著Dior白色休閒外套，搭配1,253,000元HUBLOT Big Bang Unico魔力金計時碼錶穿梭會場，所到之處立刻吸引粉絲搶拍，連服務生都放下手邊工作追星。

▲▼Watches & Wonders Day 3 。（圖/公關照）

▲姆巴佩戴HUBLOT Big Bang Unico魔力金計時碼錶，1,253,000元。（圖／HUBLOT提供）

計時碼錶一直與運動風有緊密連結，是姆巴佩私服穿搭最喜歡的功能，但近來計時碼錶設計趨勢更加摩登現代，與正裝穿搭也毫無違和感，ZENITH年度主力錶款DEFY Skyline Chronograph天際線系列計時碼錶是最佳代表作，八邊形錶殼俐落有型，搭配黑色、藍色或銀色四芒星星空圖案面盤更顯不凡，內載全新El Primero 3600型自動上鍊機芯，振頻高達每小時達36,000次，動力儲存約60小時。

▲▼Watches & Wonders Day 3 。（圖/公關照）

▲ZENITH DEFY Skyline Chronograph天際線系列計時腕錶，469,500元。（圖／ZENITH提供）

日本品牌Grand Seiko，慶祝9R Spring Drive機芯誕生20周年，發表以錶廠「信州時之匠工坊」所在地信州夏季山景為靈感設計的Grand Seiko Spring Drive腕錶系列，運用「多層光學鍍膜」（Optical Multilayer Coating）的專利錶盤鍍膜製程，於面盤呈現信州穗高連峰夏季早晨日出從粉紅轉為橘色的色彩變化，搭載精準度提升至日差 ±0.5秒的Spring Drive Chronograph GMT Caliber 9R96機芯，具GMT、日期和計時碼錶功能與動力儲存顯示。

▲▼Watches & Wonders Day 3 。（圖/公關照）

▲Grand Seiko限量700只的Sport Collection Caliber 9R Spring Drive 20周年限量版腕。（圖／Grand Seiko提供）

實用的GMT功能在帝舵表（Tudor）也有全新演繹，打造錶徑39毫米、酒紅色及黑色雙色外圈的Black Bay 58 GMT（碧灣1958型格林威治款）腕錶，雙色錶圈搭配鍍金細節更為醒目，清楚顯示日與夜並搭兩地時間功能，讓佩戴者一目了然，裝配新款中型帝舵表原廠GMT機芯，動力儲存至70小時。

▲▼Watches & Wonders Day 3 。（圖/公關照）

▲帝舵表39毫米Black Bay 58 GMT碧灣1958型格林威治款獲大師天文台精密時計認證。（圖／帝舵表提供）

而以優雅兼具實用設計取勝的名士錶（Baume & Mercier），今年主力落在利維拉系列錶款，從蔚藍海岸中汲取創意靈感，當中半鏤空自動上鍊腕錶於顯露的機芯上覆上黑色立體框架，造型來自於海岸旁建築物，為簡單的兩針錶款增添設計感。

▲▼Watches & Wonders Day 3 。（圖/公關照）

▲名士利維拉系列半鏤空自動上鍊腕錶。（圖／名士提供）

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關鍵字：

Watches & Wonders, 鐘錶與奇蹟, 姆巴佩, HUBLOT, ZENITH, Grand Seiko, Tudor, 帝舵, 名士, Baume & Mercier

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