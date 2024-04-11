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錶展直擊／李俊昊伯爵新錶想全打包　泰星Apo送飛吻電暈粉絲

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▲▼ 錶展李俊昊,Apo,易烊千璽,朱一龍 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲李俊昊（右）以伯爵亞太區代言人身分首度參加Watches & Wonders錶展，與伯爵總裁Benjamin Comar相見歡。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／日內瓦報導

正於瑞士日內瓦舉辦的Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展邁入第3天，星光熠熠，伯爵（PIAGET）亞太區代言人南韓男星李俊昊，一早就現身品牌展館，欣賞150周年新作PIAGET Polo金錶與Altiplano Ultimate Concept手動上鍊陀飛輪錶，試戴後直說：「兩只我都想要！」品牌南亞之友、泰國鮮肉男星Apo（Nattawin Wattanagitiphat）也帥氣現身，放送飛吻電暈圍觀的參觀者。

▲▼ 錶展李俊昊,Apo,易烊千璽,朱一龍 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲李俊昊對於伯爵150周年新錶愛不釋手。（圖／記者陳雅韻攝）

明星魅力無法擋，Watches & Wonders錶展第3天，伯爵一口氣邀請李俊昊與Apo到日內瓦親自鑑賞新作，品牌第四代傳人Yves Piaget與總裁Benjamin Comar親自迎接，李俊昊在全球最纖薄手動上鍊陀飛輪錶Altiplano Ultimate Concept與150周年紀念PIAGET Polo金錶之間難以抉擇，誇讚戴起來很舒適。同樣首次造訪的Apo則以藍襯衫配棕色褲與白色西裝外套的瀟灑造型亮相，臉上總掛著微笑並放送飛吻，很懂得撩粉。

▲▼ 錶展李俊昊,Apo,易烊千璽,朱一龍 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Apo（右二）與伯爵傳人Yves Piaget（左二）開心合影。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 錶展李俊昊,Apo,易烊千璽,朱一龍 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Apo一派瀟灑裝扮搭配伯爵Polo計時碼錶亮相。（圖／記者陳雅韻攝）

大陸男星也接力參與鐘錶盛事，擔任積家（Jaeger-LeCoultre）大使的易烊千璽人氣超旺，現身前1小時已擠滿等著搶拍的粉絲，只為一睹他的風采；朱一龍則受蕭邦（Chopard）之邀獻出錶展處女行，對於日內瓦留下極佳印象。

▲▼ 錶展李俊昊,Apo,易烊千璽,朱一龍 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲擔任積家大使的易烊千璽吸引粉絲搶拍。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 錶展李俊昊,Apo,易烊千璽,朱一龍 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲朱一龍受蕭邦之邀參加錶展。（圖／記者陳雅韻攝）

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關鍵字：

Watches & Wonders, 鐘錶與奇蹟, 伯爵, PIAGET, Jaeger-LeCoultre, 積家, Chopar, 蕭邦, 李俊昊, Apo, 易烊千璽, 朱一龍

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