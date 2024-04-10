錶展直擊／井柏然黑裝帥翻日內瓦　萬寶龍加持低調不了

▲擔任萬寶龍全球品牌大使的井柏然，在日內瓦拍時尚大片。（圖／翻攝井柏然微博）

記者陳雅韻／日內瓦報導

於瑞士日內瓦舉辦的Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展邁入第二天，34歲大陸男星井柏然以萬寶龍（Montblanc）全球品牌大使身分，首度現身錶展為品牌造勢，一身黑裝的他搭配萬寶龍最新Iced Sea日期顯示自動腕錶古銅款，腕錶設計靈感源自落日餘暉映照冰川的美景，以黑色冰河圖案面盤搭配比一般青銅堅固1.5倍、具絕佳抗腐蝕和抗鏽能力的鋁與銅合金古銅色錶殼，相當出色，因此即便他服裝低調，有吸睛錶款加持，帥氣指數依然破表。明日韓星李俊昊則將接力參加錶展，今已穿戴代言品牌伯爵新錶機場出發到日內瓦。





▲井柏然佩戴萬寶龍Iced Sea系列日期顯示自動腕錶，129,400元。

▲伯爵亞太區大使李俊昊率先戴上PIAGET Polo新作，登機準備飛往日內瓦參加錶展。

嶄新材質是錶展一大重點，於展館高掛義大利Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊船身的沛納海（Panerai），揭示與此知名帆船隊聯名錶款為年度重點，歷經7年研發，成功打打造出錶殼重量較精鋼少44%、堅韌度比傳統陶瓷高10倍且能承受高壓的鈦金屬陶瓷，催生出Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech™ 鈦金屬陶瓷系列腕錶，靈感源自密切合作的義大利 Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊因競速所需採用陶瓷鍍層材料，品牌於是運用電漿電解氧化技術使鈦金屬陶瓷呈現藍色調，呼應聯名錶款與海洋的連結，分別有藍色與白色面盤款式，均搭載具3日動力儲存的P.900 自動機芯。





▲沛納海展館高掛Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊的船身。（圖／記者陳雅韻攝）

▲沛納海Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech™鈦金屬陶瓷腕錶，510,000元。（圖／沛納海提供）

HUBLOT（宇舶）於材質探索也交出漂亮成績單，今年有亮眼的橘色陶瓷，還有粉紅色藍寶石、水藍色藍寶石打造的錶款，而與SANG BLEU紋身藝術工作室合作的Spirit of Big Bang Sang Bleu系列錶款，推出複雜多切面立體藍寶石材質錶殼，通透的設計在光線變化下猶如巨鑽閃閃發亮，宛如「鴿子蛋」。





▲HUBLOT展館以UNICO機芯解構圖為主視覺。（圖／記者陳雅韻攝）





▲HUBLOT限量100只的Spirit of Big Bang Sang Bleu藍寶石計時碼錶，4,414,000元。（圖／HUBLOT提供）

雅典錶（Ulysse Nardin）則推出限量99只的Freak S Nomad奇想S 行者腕錶，最具話題性是沙丘色設計，科幻感則來自自製UN-251機芯，飛行卡羅素機芯繞其軸心自轉，而兩個振盪器的矽質擺輪分別固定於兩個呈20°夾角的平面，造型猶如兩個發射台，同時採用專利Grinder®磨床式自動上鍊系統，效率是傳統自動上鍊系統的兩倍。







▲雅典Freak S Nomad奇想S 行者腕錶限量99只，4,512,000元。（圖／雅典錶提供）