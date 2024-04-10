錶展直擊／「最賺超模」吉賽兒燦笑秀IWC　江詩丹頓亮富豪時計

▲巴西超模吉賽兒邦臣（中）現身Watches & Wonders錶展，為IWC造勢。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／日內瓦報導

錶界年度盛事Watches & Wonders鐘錶與奇蹟展9日起於瑞士日內瓦登場，開幕首日迎來第一位名人造勢，曾佔據美國《富比士》（Forbes）雜誌「最賺超模」榜首長達15年的巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen），身穿俐落白色褲裝搭配IWC（萬國錶）最新地平線藍葡萄牙計時腕錶現身，吸引參觀者搶拍，她也露出燦爛笑容熱情揮手回應，為IWC做足宣傳。未來幾天錶展星光熠熠，帝舵表（Tudor）已宣布代言人周杰倫11日將親臨會場，伯爵（PIAGET）則邀泰國男神Apo與韓星李俊昊共襄盛舉。





▲吉賽兒佩戴IWC葡萄牙系列地平線藍計時腕錶。





▲Watches & Wonders錶展開幕儀式照例由鼓隊揭開序幕。（圖／記者陳雅韻攝）

除了巨星名流加持，錶展主角依然是各家傑作，江詩丹頓（Vacheron Constantin）櫥窗前擠滿想一睹集合63種功能、全球最複雜的首枚中國曆法萬年曆時計Les Cabinotiers 閣樓工匠 The Berkley超卓複雜鐘錶傑作風采的錶迷，此歷經11年製作的時計以委託訂製的美國富豪收藏家Berkley命名，集結2015年為他打造編號57260時計的3位製錶大師原班人馬傾力製作，催生出正面顯示可精準運行至2200年的中國傳統曆法、錶背有星空圖與天文功能，同時還有陀飛輪、大自鳴的超複雜作品。





▲江詩丹頓Les Cabinotiers 閣樓工匠The Berkley是首款中國曆法萬年曆時計。

▲江詩丹頓為美國收藏家訂製的Les Cabinotiers 閣樓工匠The Berkley超卓複雜時計共有63項複雜功能。

而今年歡慶150周年的伯爵，再次寫下超薄紀錄新頁，發表整體厚度僅2毫米的Altiplano Ultimate Concept 系列終極概念手動上鍊超薄陀飛輪腕錶，登上史上最薄手上鍊陀飛輪腕錶寶座，關鍵除了機芯與錶殼合而為一，革新之處為擒縱結構上的環形陀飛輪框架是由環繞周圍橋板上的陶瓷滾珠軸承所支撐，因而省去其上層橋板而達極致纖薄目的，並克服耗能問題，具40小時動力儲存。





▲PIAGET Altiplano Ultimate Concept系列終極概念手動上鍊超薄陀飛輪腕錶，全球限量15只。（圖／伯爵提供）

愛馬仕（Hermès）在高複雜功能領域亦有精彩新作，發表Arceau Duc Attelé 三軸陀飛輪三問腕錶，鈦金屬或玫瑰金款式各限量24只，是品牌第一次結合陀飛輪與三問功能之作，並巧妙結合品牌經典元素，例如三軸陀飛輪上方的三個鈦金屬框架則打造成交織的雙H形狀，源自Émile Hermès與Julie Hollande在1900年締結連理的象徵，也與品牌巴黎福寶大道24號總店裡的電梯鍛鐵裝飾如出一轍；另一焦點是啟動報時功能，可欣賞並聆聽兩枚馬頭形狀的音錘敲擊的美妙聲音，而錶背也有玄機，機芯可見馬頭與馬鬃形齒桿、馬仕馬車輪形狀的齒輪，都與品牌DNA深刻連結。





▲愛馬仕ARCEAU Duc Attelé 三軸陀飛輪三問腕錶，13,639,000元。（圖／愛馬仕提供）

▲愛馬仕ARCEAU Duc Attelé 三軸陀飛輪三問腕錶的錶背可見機芯上馬頭與馬鬃形齒桿、馬車輪形狀的齒輪。

在陀飛輪錶領域別具特色的Roger Dubuis（羅杰杜彼），則於本屆Watches & Wonders錶展發表品牌首款中置陀飛輪Orbis in Machina Central Monotourbillon腕錶，搭載72小時動力儲存的飛行陀飛輪手動上鍊機芯RD 115，特色是陀飛輪上框架為鏡面拋光鈷鉻合金，下框架則是輕盈的鈦金屬，兩種材質都具絕佳防磁效果，中置陀飛輪成為視覺焦點外，品牌也巧妙運用玫瑰金與灰色對比，從同心圓由內而外顯示秒、分、時，風格摩登。







▲Roger Dubuis限量88只的Orbis in Machina Central Monotourbillon中置陀飛輪錶。（圖／Roger Dubuis提供）