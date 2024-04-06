fb ig video ETtoday search mobile

孔曉振疊搭香奈兒戒超時髦　慶生裝露美腿又甜又帥

>

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振收到朋友送的園藝用品禮物。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓劇女王孔曉振4日歡度44歲生日，親友連日為她慶生，今她分享禮物開箱影片，開心收到朋友送的鄉村風園藝用品，她所戴疊戴的戒指也相當搶鏡，細看已不是與她合作多年的伯爵（PIAGET）珠寶，而是香奈兒（CHANEL）菱格紋裝飾的COCO CRUSH戒指，她混搭不同材質很時髦。

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振開箱禮物笑開懷。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振疊戴香奈兒COCO CRUSH戒指。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

日前孔曉振到香港參加富商鄭志剛與精品集團LVMH太子妃、超模Natalia Vodianova Arnault聯手舉辦的慈善晚宴「The Children Ball」，雖晚宴上她將伯爵鑽錶與高級珠寶戴好戴滿，但從登機造型已洩露她已悄悄卸下亞太區代言人身分，改戴香奈兒COCO CRUSH戒指，今她分享的開箱片中，也疊搭此系列18K BEIGE米色金戒指小型款與18K白金窄版戒，另一指頭則戴COCO CRUSH 18K白金寬版戒。

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）
▲香奈兒COCO CRUSH 18K BEIGE米色金戒指小型款，101,000元。

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）
▲香奈兒COCO CRUSH戒指18K白金窄版，58,000元。

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振日前搭機到香港，戴著香奈兒COCO CRUSH戒指與伯爵Possession戒指。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

親友接力為孔曉振慶生，她的穿搭風格各異，開箱園藝禮物這天綁著碎花領巾，恰好與鄉村風園藝手套與澆花器相呼應；另一套慶生裝則是黑迷你裙配黑色皮衣外套，大露修長美腿，帥氣又甜美，展現百變風格。

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振於慶生會上穿黑色皮衣配短裙露修長美腿。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

►羅志祥470萬勞力士鑽錶閃爆　藍寶石時標華麗升級

►凱特王妃罹癌靠家人溫暖支持　5貼身珠寶被愛包圍

關鍵字：

孔曉振, 伯爵, PIAGET, CHANEL, 香奈兒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

羅志祥470萬勞力士鑽錶閃爆　藍寶石時標華麗升級

羅志祥470萬勞力士鑽錶閃爆　藍寶石時標華麗升級

Swatch黑化版史努比錶接力登場　新月當日開搶

Swatch黑化版史努比錶接力登場　新月當日開搶

知道此彩色電視機面盤洩露年齡秘密　MIDO復古錶配3款錶帶超值

知道此彩色電視機面盤洩露年齡秘密　MIDO復古錶配3款錶帶超值

MIKIMOTO 3億海洋珍寶登台　藍鯨親子項鍊卡哇伊 玄彬也愛的「歐米茄登月錶」為何史努比在上面？化解空中危機有故事 陳喬恩差點刷了百萬愛馬仕柏金包　「年紀大了」理智戰勝一切 凱特王妃罹癌靠家人溫暖支持　5貼身珠寶被愛包圍 懂得人都不想交往的三大星座！TOP 1愛得窒息、討厭又把對方折磨到死 想知道同事真實性格　看辦公桌秒知道 超模凱特摩絲21歲女兒基因神遺傳！母女合體曬FENDI氣場全開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面