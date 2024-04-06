孔曉振疊搭香奈兒戒超時髦　慶生裝露美腿又甜又帥

▲孔曉振收到朋友送的園藝用品禮物。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓劇女王孔曉振4日歡度44歲生日，親友連日為她慶生，今她分享禮物開箱影片，開心收到朋友送的鄉村風園藝用品，她所戴疊戴的戒指也相當搶鏡，細看已不是與她合作多年的伯爵（PIAGET）珠寶，而是香奈兒（CHANEL）菱格紋裝飾的COCO CRUSH戒指，她混搭不同材質很時髦。





▲孔曉振開箱禮物笑開懷。（圖／翻攝rovvxhyo IG）





▲孔曉振疊戴香奈兒COCO CRUSH戒指。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

日前孔曉振到香港參加富商鄭志剛與精品集團LVMH太子妃、超模Natalia Vodianova Arnault聯手舉辦的慈善晚宴「The Children Ball」，雖晚宴上她將伯爵鑽錶與高級珠寶戴好戴滿，但從登機造型已洩露她已悄悄卸下亞太區代言人身分，改戴香奈兒COCO CRUSH戒指，今她分享的開箱片中，也疊搭此系列18K BEIGE米色金戒指小型款與18K白金窄版戒，另一指頭則戴COCO CRUSH 18K白金寬版戒。



▲香奈兒COCO CRUSH 18K BEIGE米色金戒指小型款，101,000元。



▲香奈兒COCO CRUSH戒指18K白金窄版，58,000元。





▲孔曉振日前搭機到香港，戴著香奈兒COCO CRUSH戒指與伯爵Possession戒指。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

親友接力為孔曉振慶生，她的穿搭風格各異，開箱園藝禮物這天綁著碎花領巾，恰好與鄉村風園藝手套與澆花器相呼應；另一套慶生裝則是黑迷你裙配黑色皮衣外套，大露修長美腿，帥氣又甜美，展現百變風格。





▲孔曉振於慶生會上穿黑色皮衣配短裙露修長美腿。（圖／翻攝rovvxhyo IG）