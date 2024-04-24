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英「鬼靈精」路易王子光腳丫慶6歲　凱特王妃掌鏡撇「照騙門」

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▲▼ 路易王子 。（圖／翻攝IG）

▲英國王室發布路易王子6歲生日照，由凱特王妃親自掌鏡。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王室23日發布王儲威廉與凱特王妃么兒路易王子6歲生日肖像照，只見他穿著淺藍色與芥末黃線條構成的Trotters Oliver襯衫趴在鋪在草地的毯子上，光著腳丫子露出燦爛笑容，洩露他的活潑性格，不少網友認為他越大越像哥哥喬治王子，「根本是哥哥的複製人」。

▲▼ 路易王子 。（圖／翻攝IG）

▲不少網友認為路易王子（左）越來越像哥哥喬治王子（右）。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

▲▼路易王子 。（圖／路透社）

▲路易王子以豐富表情著稱，曾當眾振臂吐舌。（圖／路透社）

其實今年對英王儲威廉一家而言並不輕鬆，凱特王妃於1月進行腹部手術未說明病因，3月10日發布她與兒女的合照身陷修圖風波，遭各家國際通訊社撤照而道歉，引發各界對她的健康與婚姻進行揣測，她於是決定在3月底以錄影方式宣布罹癌並進行預防性化療，震撼全球。

▲▼ 路易王子 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃3月底以錄影方式宣布罹癌。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

有了之前「照騙門」的前車之鑑，讓凱特王妃是否依循傳統發路易王子的生日照陷入兩難，最終她仍親自掌鏡與大眾分享么兒生日的喜悅，並保證未修圖，以鬼靈精怪模樣著稱的路易王子，在新照中開懷大笑，而鞋子當然要脫掉才舒服，展現率真的一面。

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關鍵字：

凱特王妃, 路易王子, 喬治王子

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