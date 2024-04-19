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孫藝真吃到笑彎了眼　戴Tiffany微笑項鍊4萬有找

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▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真分享在台灣大啖美食的影片。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星孫藝真日前旋風來台，為代言的保養飲品站台，回韓後對台灣美食念念不忘，po出在台北101的高樓餐廳「捌伍添第」的吃播影片，只見她筷子沒停過大啖美食，不時開心燦笑，露出彎月笑眼，模樣超萌，有趣的是她甜美笑容恰好呼應當天所戴的項鍊，是Tiffany & Co.熱賣多年的T Smile 18K金項鍊，要價38,000元。

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真戴的Tiffany T Smile 18K金項鍊，38,000元。（圖／翻攝yejinhand IG）

孫藝真此次來台的裝扮走粉嫩風格，不僅出席保養飲品記者會穿夢幻粉紅禮服，換上私服也是粉色針織開襟衫配牛仔褲，展現「孫仙」氣場，搭配Tiffany優美的微笑弧線T Smile 18K金項鍊，展現簡潔俐落的風格，Tiffany此款充滿正能量的設計，名媛孫芸芸、賈永婕都擁有。

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真在台自拍時戴Loewe墨鏡。（圖／翻攝yejinhand IG）

此行孫藝真唯一較高調的配件，只有剛抵台所戴的Loewe Filipa超大平頂輪廓太陽眼鏡，可謂是明星們素顏時的「好朋友」，巨大鏡面幾乎遮掉半張臉，也因時髦設計盡顯巨星氣勢。

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關鍵字：

孫藝真, Tiffany & Co., Loewe

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