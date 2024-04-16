孫藝真換回粉嫩針織衫大啖鼎泰豐　透露好心情秘訣：和朋友聊八卦

▲孫藝真在台北101的鼎泰豐用餐，步出餐廳與等候的媒體、粉絲揮手。（圖 /記者黃國霖攝）

記者林明瑋 / 台北報導

南韓女星孫藝真旋風來台確實引起旋風，全程微笑、揮手，寵粉又圈粉。她整天的造型都很粉嫩，而且簡單不張揚，完全是「孫仙」氣場，下午結束代言的保養飲品記者會後，驅車前往台北101的鼎泰豐用餐，服裝從閃亮紗裙禮服再度換回抵台時的粉嫩色針織開襟衫與牛仔褲，輕便地享受在台的空閒時光。

▲孫藝真記者會時穿著粉紅紗裙禮服，仙氣滿滿。（圖 / 記者林敬旻攝）

被稱為「孫仙」，她在記者會上回應：「我是一個很平凡的人，聽到覺得害羞、不好意思。」她表示很感謝大家給的稱號，謙虛地說：「不知道可以維持仙女的樣子到什麼時候，為了保持，我繼續努力中。」讓心情愉悅是孫藝真維持狀態的秘訣之一，她說：「跟親朋好友見面、聊點八卦，心情開心會影響外在，也是維持年輕的方法，還有要常微笑，身邊的人看了也會心情好。」

談到面對壓力時該怎麼辦？她認為人活在世上不可能沒有壓力，「我會試著讓自己放鬆，有壓力的時候盡量告訴自己沒關係、不要在意，因為在意也不一定解決得了，所以不要去想，調整自己的心態，透過運動、皮膚管理，讓自己充電，壓力就會釋放，讓自己不要受到影響。」

孫藝真今天（4/16）抵台時穿著粉色開襟衫搭配背心、牛仔褲，記者會時換上粉紅色斜肩紗裙禮服，接束後再換回原本的裝束，一派輕鬆自在，也如同她所說的「保持微笑，周遭的大家心情都會很好」。

▲孫藝真抵台時穿著色調粉嫩的針織衫與牛仔褲，搭配很有個性的墨鏡。（圖 / 桃園機場記者聯誼會提供）