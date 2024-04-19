亮・珠寶／紐約塗鴉、美景化為永恆　海瑞溫斯頓彩寶設計活力滿點

▲海瑞溫斯頓全新New York系列Manhattan Adornment藍寶石、海藍寶石、粉紅剛玉與鑽石項鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶設計靈感總有令人著迷的故事，品牌發源地也經常成為設計主題，無論是歷史、建築、文化都深深啟發創作。來自紐約的海瑞溫斯頓（Harry Winston）旗下New York高級珠寶系列便以8個子系列演繹此不夜城，最新力作Manhattan Adornment珠寶便以繽紛彩色寶石搭配美鑽，展現曼哈頓旖旎都市風光。





▲海瑞溫斯頓New York系列Manhattan Adornment藍寶石、海藍寶石、粉紅剛玉與鑽石耳環。





▲海瑞溫斯頓New York系列Manhattan Adornment祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石與鑽石項鍊。

海瑞溫斯頓New York系列曾以紐約上西城的赤褐色砂石建築Brownstone、中央公園、曼哈頓天際線的「城市之光」、品牌第五大道旗艦店等為靈感創作，最新作品Manhattan Adornment珠寶，以兩套不同配色的項鍊與耳環詮釋曼哈頓的活力氣息，分別採用藍寶石、海藍寶石、粉紅剛玉與鑽石，以及祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石配鑽石組合，錯落鑲嵌營造絢麗景致。

▲海瑞溫斯頓New York系列Manhattan Adornment祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石與鑽石耳環。

而紐約蘇活區活潑的藝術氛圍，也啟發海瑞溫斯頓的創作，推出名為塗鴉的2款Graffiti胸針，一款鑲嵌200多顆圓形明亮式切工鑽石耀眼奪目，另一款胸針鑲有粉紅剛玉及帕拉伊巴碧璽施展色彩魅力，細看胸針造型正是品牌縮寫字母H與W，塗鴉般的字體彰顯紐約獨特風情。





▲海瑞溫斯頓New York系列Graffiti胸針。





▲海瑞溫斯頓New York系列Graffiti胸針鑲嵌粉紅剛玉、帕拉伊巴碧璽。

而源自義大利羅馬的寶格麗（BULGARI），深受羅馬與地中海文化滋養，甫於台灣舉辦的頂級珠寶與複雜腕錶展中，即展出演繹羅馬日落時分之美的Carnelian Sunset紅玉髓鑽石項鍊，巧妙運用不透明的紅玉髓與鑽石作為對比，再點綴一顆重達17克拉的枕形切割錳鋁榴石，火焰般的橙橘色宛如日落光輝吸引目光；重量級珍稀寶石還有Serpenti Precious Embrace戒指，鑲嵌鑽石與黑瑪瑙的靈蛇環抱著18.46克拉金綠貓眼石，讓人聯想起地中海神話。



▲靈感源自羅馬日落時分的寶格麗Carnelian Sunset紅玉髓、鑽石項鍊，焦點落在17克拉的枕形切割錳鋁榴石。（圖／寶格麗提供，以下同）



▲寶格麗Serpenti系列Serpenti Precious Embrace戒指鑲嵌縞瑪瑙、鑽石與18.46克拉蛋面切割金綠貓眼石。