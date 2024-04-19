fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／紐約塗鴉、美景化為永恆　海瑞溫斯頓彩寶設計活力滿點

>

▲▼Harry Winston,寶格麗 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓全新New York系列Manhattan Adornment藍寶石、海藍寶石、粉紅剛玉與鑽石項鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶設計靈感總有令人著迷的故事，品牌發源地也經常成為設計主題，無論是歷史、建築、文化都深深啟發創作。來自紐約的海瑞溫斯頓（Harry Winston）旗下New York高級珠寶系列便以8個子系列演繹此不夜城，最新力作Manhattan Adornment珠寶便以繽紛彩色寶石搭配美鑽，展現曼哈頓旖旎都市風光。

▲▼Harry Winston,寶格麗 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓New York系列Manhattan Adornment藍寶石、海藍寶石、粉紅剛玉與鑽石耳環。

▲▼Harry Winston,寶格麗 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓New York系列Manhattan Adornment祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石與鑽石項鍊。

海瑞溫斯頓New York系列曾以紐約上西城的赤褐色砂石建築Brownstone、中央公園、曼哈頓天際線的「城市之光」、品牌第五大道旗艦店等為靈感創作，最新作品Manhattan Adornment珠寶，以兩套不同配色的項鍊與耳環詮釋曼哈頓的活力氣息，分別採用藍寶石、海藍寶石、粉紅剛玉與鑽石，以及祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石配鑽石組合，錯落鑲嵌營造絢麗景致。

▲▼Harry Winston,寶格麗 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓New York系列Manhattan Adornment祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石與鑽石耳環。

而紐約蘇活區活潑的藝術氛圍，也啟發海瑞溫斯頓的創作，推出名為塗鴉的2款Graffiti胸針，一款鑲嵌200多顆圓形明亮式切工鑽石耀眼奪目，另一款胸針鑲有粉紅剛玉及帕拉伊巴碧璽施展色彩魅力，細看胸針造型正是品牌縮寫字母H與W，塗鴉般的字體彰顯紐約獨特風情。

▲▼Harry Winston,寶格麗 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓New York系列Graffiti胸針。

▲▼Harry Winston,寶格麗 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓New York系列Graffiti胸針鑲嵌粉紅剛玉、帕拉伊巴碧璽。

而源自義大利羅馬的寶格麗（BULGARI），深受羅馬與地中海文化滋養，甫於台灣舉辦的頂級珠寶與複雜腕錶展中，即展出演繹羅馬日落時分之美的Carnelian Sunset紅玉髓鑽石項鍊，巧妙運用不透明的紅玉髓與鑽石作為對比，再點綴一顆重達17克拉的枕形切割錳鋁榴石，火焰般的橙橘色宛如日落光輝吸引目光；重量級珍稀寶石還有Serpenti Precious Embrace戒指，鑲嵌鑽石與黑瑪瑙的靈蛇環抱著18.46克拉金綠貓眼石，讓人聯想起地中海神話。

▲▼Harry Winston,寶格麗 。（圖／公關照）

▲靈感源自羅馬日落時分的寶格麗Carnelian Sunset紅玉髓、鑽石項鍊，焦點落在17克拉的枕形切割錳鋁榴石。（圖／寶格麗提供，以下同）
▲▼Harry Winston,寶格麗 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti系列Serpenti Precious Embrace戒指鑲嵌縞瑪瑙、鑽石與18.46克拉蛋面切割金綠貓眼石。

►孔曉振疊搭香奈兒戒超時髦　慶生裝露美腿又甜又帥

►寶格麗用鑽石＋祖母綠變柔軟蕾絲　LV的Vivienne十二生肖項鍊閃爆超可愛

關鍵字：

海瑞溫斯頓, Harry Winston, BULGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

韓男神李俊昊30日訪台　為伯爵揭幕準備電暈粉絲

韓男神李俊昊30日訪台　為伯爵揭幕準備電暈粉絲

錶展直擊／勞力士「水鬼王」金錶霸氣登場　帝舵表也上攻百萬元

錶展直擊／勞力士「水鬼王」金錶霸氣登場　帝舵表也上攻百萬元

錶展直擊／足球巨星姆巴佩人氣爆棚　百萬HUBLOT錶伴遊日內瓦

錶展直擊／足球巨星姆巴佩人氣爆棚　百萬HUBLOT錶伴遊日內瓦

錶展直擊／李俊昊伯爵新錶想全打包　泰星Apo送飛吻電暈粉絲 錶展直擊／井柏然黑裝帥翻日內瓦　萬寶龍加持低調不了 錶展直擊／「最賺超模」吉賽兒燦笑秀IWC　江詩丹頓亮富豪時計 錶展直擊／勞力士櫥窗擠爆　黑灰雙色字圈GMT錶38萬開搶 跟有錢人的想法差在哪裡？3種可怕的「窮人思維」要改掉　 孫藝真、全智賢年過40仍有少女感　每天堅持8個不顯老微習慣 快訊 ／ 朴寶劍4／22來台時間曝光！將現身桃園機場大廳見粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面