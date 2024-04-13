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寶格麗用鑽石＋祖母綠變柔軟蕾絲　LV的Vivienne十二生肖項鍊閃爆超可愛

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▲寶格麗頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲寶格麗頂級珠寶與複雜腕錶來台展出。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

珠寶可以歡樂又優雅，BULGARI（寶格麗）是箇中好手，頂級珠寶與複雜腕錶來台展出，用地中海為主題打造出一件件美麗作品，好似跟著珠寶旅行，靈感來自威尼斯的潟湖蕾絲項鍊，以祖母綠與鑽石打造出柔軟如蕾絲領片的模樣，十分迷人；DIOR推出Rose des Vents珠寶新作，照例由全球珠寶品牌大使、韓團New Jeans成員Haerin詮釋，以羅盤玫瑰為特色，很適合日常佩戴，而LOUIS VUITTON正在台中舉辦的舉辦的Crafting Dreams典藏工藝展，也包括精彩的珠寶，其中Vivienne Zodiac十二生肖項鍊，讓Vivienne變身成各種生肖動物，又閃又可愛的模樣實在太討喜。

▲寶格麗頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲寶格麗潟湖蕾絲項鍊（左）、LVVivienne Zodiac十二生肖項鍊，此為狗。

來自義大利的寶格麗描繪地中海風情再適合不過，羅馬日落時分的魔幻色調，彷彿被收進Carnelian Sunset項鍊中，主石為約17.21克拉的枕形切割錳鋁榴石，橘紅溫潤歡愉，項鍊則以黃K金鑲嵌紅玉髓與白鑽，太陽下山、準備開始夜晚的放鬆時刻，色彩同樣飽和迷人的還有Arabesque Mosaic項鍊，以蛋面切割坦桑石為主石，搭配紅碧璽、藍寶石、紫水晶等，綠松石與玉髓上的刻紋更是精心呈現的細節。

▲寶格麗頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲寶格麗Carnelian Sunset頂級彩寶與鑽石項鍊，鑲嵌紅玉髓、鑽石，及1顆約17.21克拉的錳鋁榴石。

▲寶格麗頂級珠寶。（圖／品牌提供）
▲寶格麗Arabesque Mosaic項鍊，鑲嵌17.62克拉蛋面切割坦桑石，搭配多種彩寶，綠松石與玉髓上並有細膩刻紋。

▲寶格麗頂級珠寶。（圖／品牌提供）
▲寶格麗Kilim Treasures Ruby手環，鑲嵌5顆枕形切割紅寶石，搭配多種切割的鑽石，呈現如波斯地毯的花紋。

威尼斯Burano小島以蕾絲聞名，繁複的網狀結構成為寶格麗揮灑的靈感，Lagoon Lace潟湖蕾絲項鍊將各種不同切割方式的鑽石鋪排出蕾絲領片樣貌，十分柔軟貼膚，中央的枕形切割哥倫比亞祖母綠重約13.04克拉，宛如湖水的色澤，既優雅又充滿氣勢，Emerald Vineyard祖母綠藤蔓耳環正如其名，如葡萄藤蔓輕輕垂墜，以8顆圓形切割祖母綠與6顆梨形切割鑽石，體現地中海的悠然神情。

▲寶格麗頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲寶格麗Lagoon Lace潟湖蕾絲項鍊以各種不同切割的鑽石打造，中央為重約13.04克拉的枕形切割哥倫比亞祖母綠。

▲寶格麗頂級珠寶。（圖／品牌提供）
▲寶格麗Emerald Vineyard耳環，以祖母綠與鑽石呈現葡萄藤蔓的悠然。

▲寶格麗頂級珠寶。（圖／品牌提供）
▲寶格麗Caput Mundi Emerald 頂級祖母綠與鑽石項鍊，主石為重約30.68克拉的尚比亞圓形蛋面切割濃豔祖母綠。


DIOR的Rose des Vents系列珠寶，2024年迎來新作Étoile des Vents，跳脫原有的裝飾寶石框架，八芒星的羅盤玫瑰輪廓更為簡化、俐落。項鍊有不同長度，藉由閃耀鑽石、藍寶石與沙弗萊石點綴進，效果向上昇華，除了單鍊也有3排組成的華麗款式，巧妙結合18K金、18K白金與玫瑰金，並與手鍊、耳環成為套組，形象廣告由韓國女團New Jeans成員Haerin演繹，無論搭配襯衫或丹寧上衣，都顯得青春有個性。

▲寶格麗頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲寶格麗頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Haerin佩戴DIOR Rose des Vents系列珠寶。

▲寶格麗頂級珠寶。（圖／品牌提供）
▲DIOR Étoile des Vents項鍊以鑽石搭配沙弗萊石或玫瑰金粉紅剛玉，各470 ,000元。


▲DIOR Rose des Vents項鍊以18K金、18K白金與玫瑰金搭配鑽石，2,500,000元。

▲寶格麗頂級珠寶。（圖／品牌提供）
▲DIOR Rose des Vents 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石耳環485,000元、手鍊1,300,000元。

LV的Vivienne娃娃原本是不販售的櫥窗擺飾，但可愛的模樣太受歡迎，不但成為吊飾、絨毛娃娃等各式商品，也加入珠寶行列，過去曾有不少角色扮演，近期新作是Vivienne Zodiac十二生肖鑽石項鍊，每一款都很有特色，快看看專屬於你的生肖是什麼模樣吧！

▲寶格麗頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲寶格麗頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲LV Vivienne Zodiac十二生肖項鍊。

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關鍵字：

BULGARI, 寶格麗, DIOR, New Jeans, Haerin, LV, Vivienne

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