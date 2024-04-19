韓男神李俊昊30日訪台　為伯爵揭幕準備電暈粉絲

▲李俊昊（右）剛參加日內瓦Watches & Wonders錶展，與伯爵總裁Benjamin Comar相見歡。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男星李俊昊人氣銳不可擋，瑞士名錶暨珠寶品牌伯爵（PIAGET）宣布他晉升為全球品牌大使，並加碼公布好消息，他將於4月30日出席伯爵位於台北101購物中心3樓的全新形象概念精品店開幕活動，為品牌嶄新面貌的新店揭幕，共慶燦爛時刻。

▲李俊昊佩戴伯爵紀念150周年Polo金錶，流露紳士氣息。（圖／翻攝le2jh IG）

李俊昊演藝實力備受肯定，曾獲南韓百想藝術大賞視帝，更於去年Netflix熱播韓劇《歡迎來到王之國》中憑藉帥氣迷人的魅力，聲勢飆升至頂點，4月初造訪瑞士日內瓦舉辦的Watches & Wonders錶展，人氣爆棚。月底他將為伯爵台北101全新形象概念精品店開幕而來，迷人魅力預料將再掀起一波追星潮。

▲孫藝真日前為參加保養飲品代言活動來台。（圖／記者林敬旻攝）

韓流魅力無法擋，南韓女神孫藝真日前也為保養飲品代言活動來台，所到之處都受到熱烈歡迎，她回韓之後依然對台灣美食念念不忘，po出大啖美食影片，洩露可愛性格，讓人好感度激增。

