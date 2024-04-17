fb ig video ETtoday search mobile

孫藝真來台行頭大解析！絕美粉色穿搭　高跟鞋是凱特王妃愛牌

>

記者陳美伶／綜合報導

南韓女星孫藝真出道25年從未在台灣公開出席活動，首次訪台立刻引起粉絲的熱烈關注和期待。（4／16）下午1點抵達桃園機場，身穿粉色針織衫搭配牛仔褲，展現甜美隨興的鬆弛感穿搭，戴著Loewe造型方墨鏡，肩上背著Valentino 2024春夏系列的黑色包包，看起來十分親民；當日3點半出席m2美度膠原蛋白飲代言活動；一身粉紅色斜肩禮服搭配水鑽高跟鞋相當優雅，也分享本次來台心情非常興奮。

▲孫藝真 。（圖／翻攝影片）

▲孫藝真抵台時穿粉色針織衫與牛仔褲，搭配有個性的墨鏡。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

孫藝真此次來台行頭也掀起粉絲熱議，今天就來拆解女神穿搭，同款想立刻擁有。

Loewe Filipa超大平頂輪廓太陽眼鏡

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Loewe太陽眼鏡。（圖／翻攝自editorialist）

Valentino L'école Collection 2024春夏系列手袋

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲孫藝真機場穿搭拿Valentino 2024春夏系列黑色手袋，秀上為白色款式。（圖／翻攝自Valentino官網）

Gianvito Rossi Rania 晶飾鑲嵌高跟鞋

▲高跟鞋、孫藝真 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Gianvito Rossi也是凱特王妃愛牌，台灣有專賣店。（圖／gianvitorossi官網）

▲孫藝真一襲粉色禮服仙氣爆棚。（圖／記者林敬旻攝）

孫藝真抵台後也在IG PO文寫下：「抵達台灣，活動即將開始，謝謝歡迎我。」也拍下飯店特地準備的迎賓禮，成對的小熊、用毛巾摺成的天鵝夫妻，與花瓣排成的愛心，甜蜜祝福孫藝真與玄彬結婚2周年快樂。

孫藝真17日回韓的機場穿搭再次展現親民時尚，丹寧外套搭配白色長裙，戴著棒球帽親切的與粉絲揮手告別，腳下穿的正是現在年輕人最愛的New Balance球鞋。

clove.條紋拼色棒球帽

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲孫藝真機場同款棒球帽。（圖／IG@cloveclub）

New Balance 中性 1906R

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲孫藝真日前曬周末育兒照也是穿NB球鞋。（圖／翻攝自newbalance官網）

►孫藝真來台曝私下愛看電視、滑手機　粉色禮服仙氣爆棚

►孫藝真換回粉嫩針織衫大啖鼎泰豐　透露好心情秘訣：和朋友聊八卦

關鍵字：

孫藝真, 玄彬, 穿搭, Valentino, Loewe, New Balance

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

年齡越大越恐婚星座Top 3！第一名目標變單身貴族　一個人最自由

年齡越大越恐婚星座Top 3！第一名目標變單身貴族　一個人最自由

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

條件不差卻找不到另一半？4個萬年單身特質容易「嚇跑異性」

條件不差卻找不到另一半？4個萬年單身特質容易「嚇跑異性」

朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣 《淚之女王》李主儐5款中短髮造型　內彎鮑伯、空氣瀏海氣質滿分 孫藝真換回粉嫩針織衫大啖鼎泰豐　透露好心情秘訣：和朋友聊八卦 星巴克出現少見「周末買一送一」　4／19起一連三天揪友喝起來！ Rosé連換3套高級感短裙寵粉！頂絕美金色捲髮　逆天長腿電力破表 《承歡記》10金句：我養你這句話乍一聽很感動，實際呢禁不起推敲的 孫芸芸辣曬BV新編織包狀態超凍齡！楊謹華、侯佩岑拎同款時髦帶貨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面