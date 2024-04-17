孫藝真來台行頭大解析！絕美粉色穿搭　高跟鞋是凱特王妃愛牌

記者陳美伶／綜合報導

南韓女星孫藝真出道25年從未在台灣公開出席活動，首次訪台立刻引起粉絲的熱烈關注和期待。（4／16）下午1點抵達桃園機場，身穿粉色針織衫搭配牛仔褲，展現甜美隨興的鬆弛感穿搭，戴著Loewe造型方墨鏡，肩上背著Valentino 2024春夏系列的黑色包包，看起來十分親民；當日3點半出席m2美度膠原蛋白飲代言活動；一身粉紅色斜肩禮服搭配水鑽高跟鞋相當優雅，也分享本次來台心情非常興奮。

▲孫藝真抵台時穿粉色針織衫與牛仔褲，搭配有個性的墨鏡。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

孫藝真此次來台行頭也掀起粉絲熱議，今天就來拆解女神穿搭，同款想立刻擁有。

Loewe Filipa超大平頂輪廓太陽眼鏡

▲Loewe太陽眼鏡。（圖／翻攝自editorialist）

Valentino L'école Collection 2024春夏系列手袋

▲孫藝真機場穿搭拿Valentino 2024春夏系列黑色手袋，秀上為白色款式。（圖／翻攝自Valentino官網）

Gianvito Rossi Rania 晶飾鑲嵌高跟鞋

▲Gianvito Rossi也是凱特王妃愛牌，台灣有專賣店。（圖／gianvitorossi官網）



▲孫藝真一襲粉色禮服仙氣爆棚。（圖／記者林敬旻攝）

孫藝真抵台後也在IG PO文寫下：「抵達台灣，活動即將開始，謝謝歡迎我。」也拍下飯店特地準備的迎賓禮，成對的小熊、用毛巾摺成的天鵝夫妻，與花瓣排成的愛心，甜蜜祝福孫藝真與玄彬結婚2周年快樂。

孫藝真17日回韓的機場穿搭再次展現親民時尚，丹寧外套搭配白色長裙，戴著棒球帽親切的與粉絲揮手告別，腳下穿的正是現在年輕人最愛的New Balance球鞋。

clove.條紋拼色棒球帽

▲孫藝真機場同款棒球帽。（圖／IG@cloveclub）

New Balance 中性 1906R



▲孫藝真日前曬周末育兒照也是穿NB球鞋。（圖／翻攝自newbalance官網）



— hourly son yejin (@YEJINHOURLY) April 17, 2024