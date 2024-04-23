LV小花鍊墜不到10萬入手　天河石款根本氣質小清新

▲LV新款鑲嵌天河石與單顆鑽石的Color Blossom手鍊（下）83,000元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）推出全新的 Color Blossom 珠寶系列，引入薄荷藍綠色調的天河石（Amazonite，又稱亞馬遜石），其半透明效果與迷人色系，為珠寶注入活力氣息，且能與既有的同系列款式混搭，創造繽紛的視覺效果，共有單朵花吊墜項鍊、長項鍊、配單鑽與天河石花朵手鍊，以及密鑲鑽石與天河石花朵交錯的華麗版手鍊等4種款式，單墜款式不到10萬元能入手。





▲LV 18K金鑲嵌天河石與單顆鑽石的Color Blossom吊墜項鍊，91,500元。

Color Blossom 珠寶系列於2015年亮相，是LV最具代表性和獨特性的標誌之一，設計靈感來自喬治路易威登（Georges Louis-Vuitton）於1896年創作的經典 LV Monogram，以金色邊框包裹精美雕刻的寶石，生動展現LV Monogram圖案。從有機寶石到裝飾性寶石，每一顆經過精心打磨散發著迷人的光彩，款式包括粉色和白色珍珠母貝花朵、色彩飽和的孔雀石、紅玉髓以及濃郁不透明的縞瑪瑙等，款式包括吊墜、耳環、戒指和手鍊，近期新增氣質清新的天河石樣式，選擇更豐富。





▲LV 18K金鑲嵌天河石與鑽石的Color Blossom長項鍊，1,230,000元。

同為LVMH集團成員的法國珠寶品牌FRED，招牌可替換凸圓形寶石的Pain de Sucre系列戒指，也有天河石、青金石等寶石可供選擇，讓人聯想到清新的海洋色調，於夏季穿搭格外應景。





▲FRED可替換凸圓形寶石Pain de Sucre系列戒指有天河石（左）或青金石可供選擇。（圖／FRED提供）