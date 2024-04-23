1克拉寶格麗鑽戒追回《淚之女王》　金秀賢甜蜜信物閃瞎粉絲

▲金秀賢於《淚之女王》向金智媛獻上寶格麗ROMA AMOR系列約1克拉求婚鑽戒。（圖／翻攝tvN drama）

記者陳雅韻／台北報導

韓劇《淚之女王》邁入尾聲，高潮一波又一波，飾演財閥千金洪海仁的女星金智媛在劇中的裝扮深受好評，成為都會女性最新的時尚範本，而她全身上下最璀璨耀眼的珠寶，非寶格麗（BULGARI）約1克拉的ROMA AMOR系列求婚鑽戒莫屬，是演出律師白賢祐的金秀賢重新追回她的信物，屢屢在鏡頭前閃耀。





▲金智媛對於寶格麗求婚鑽戒顯得相當滿意。（圖／翻攝tvN drama）

《淚之女王》中重要的定情物都出自寶格麗的設計，飾演夫婦的金秀賢與金智媛的婚戒為寶格麗蛇麟紋造型的Serpenti Viper對戒，而金秀賢請求不要離婚而獻上的求婚戒ROMA AMOR單鑽戒，命名大玩回文遊戲，ROMA倒過來拚即為AMOR，也就是義大利文中的「愛」，運用4爪鑲嵌烘托單鑽之美，戒環也鑲嵌美鑽更加迷人。





▲金秀賢與金智媛在《淚之女王》的婚戒為寶格麗Serpenti Viper對戒（左起），金秀賢又獻上ROMA AMOR系列求婚鑽戒。（圖／寶格麗提供）

而在《淚之女王》回顧蜜月美好時光的金智媛，以粉色裝扮彰顯新婚的甜蜜，同時搭配華人珠寶品牌Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑽石及粉紅蛋白石耳環，流露甜美氣息；另一場景換到德國教堂，她則換戴同樣是葫蘆造型的Petite Wulu 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝項鍊配黑裝，再為優雅穿搭作完美示範。





▲金智媛以粉紅裝扮搭配Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑽石及粉紅蛋白石耳環。（圖／翻攝Netflix）

▲金智媛戴的Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑽石及粉紅蛋白石耳環，75,500元。（圖／Qeelin提供）

▲金智媛在《淚之女王》演出到教堂祈禱，佩戴Qeelin葫蘆造型Petite Wulu 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝項鍊。（圖／翻攝Netflix）

▲金智媛佩戴Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝項鍊，73,000元。（圖／Qeelin提供）