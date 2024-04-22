孫藝真麻花辮配吊帶褲宛如大學生　42歲素顏樣超逆齡

▲孫藝真綁著麻花辮、穿著吊帶褲，模樣像極了大學生。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

歲月似乎沒有在42歲的南韓女神孫藝真身上留下痕跡，與男神玄彬育有1子的她，今po出綁著麻花辮、身穿吊帶褲的新照，素顏的她休閒裝扮宛如大學生，更有趣的是她蹲在草地上尋找幸運草蹤跡，發文問：「我要如何找到四葉草？」立刻讓網友聯想到夯劇《淚之女王》女主角金智媛在德國市集買四葉幸運草吊飾的橋段，好奇她是否會客串演出。

▲孫藝真蹲著尋找四葉草。（圖／翻攝yejinhand IG）

《淚之女王》開播後話題不斷，劇中有向孫藝真與玄彬主演的《愛的迫降》敬的痕跡，包括劇中電視機出現《愛的迫降》、婚禮橋段也神似孫藝真與玄彬的世紀婚禮，因此穿著吊帶褲並斜背帆布包的孫藝真蹲著找四葉草，讓粉絲相信她也跟著追劇了。

▲孫藝真日前野餐，穿著美國休閒品牌Free People藍色吊帶褲同樣青春洋溢。（圖／翻攝yejinhand IG）

孫藝真不僅跟上潮流創造話題，逆齡裝扮也很吸睛，她已不是第一次穿吊帶褲出遊，日前她也曾穿美國休閒品牌Free People藍色吊帶褲搭配白色T-shirt，頭戴潮牌Supreme黑色棒球帽，坐在野餐墊上開心享用美食，若不是身旁有兒子的推車，她青春洋溢的大學生裝扮，根本讓人忘了她的媽咪身分。