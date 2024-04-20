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莫內5.8億名畫台北首曝光　雍正2.7億梅瓶同場吸睛

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▲▼佳士得 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲佳士得台北預展中最高價之作為紐約二十世紀及二十一世紀藝術晚拍的莫內1888年畫作《Moulin de Limetz》，估價約585,648,000元起。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

天氣悶熱不想往室外走，周日（21日）不妨到台北萬豪酒店走一遭，欣賞國際拍賣公司佳士得（Christie’s）香港春拍預覽會帶來的400件總值逾48億元的精選拍品，香港春拍最高價、估價超過2.7億元的清雍正釉裏紅波濤錐拱蒼龍教子圖梅瓶為焦點，佳士得同場加映將於5月13日登場的紐約二十世紀及二十一世紀藝術晚拍的莫內1888年畫作《Moulin de Limetz》，出自美國堪薩斯城The Nelson-Atkins美術館典藏，估價約585,648,000元起，為全場領銜之作。

▲▼佳士得 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲佳士得預展展出400件拍品，總金額逾48億元。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得展出草間彌生1987年作品《芽》，估價約83,090,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

登上拍賣場的拍品除了珍稀、品項狀態影響身價，顯赫來源也有加分效果，佳士得香港將於5月30日舉辦的「十全—望星樓珍藏清代官窯瓷器」單一藏家專場拍賣，當中清雍正釉裏紅波濤錐拱蒼龍教子圖梅瓶即是工藝與來源皆受矚目的傑作，曾是美國知名銀行家J. P. Morgan的表嫂Mary J. Morgan的舊藏。

▲▼ 佳士得 。（圖／公關照）

▲十全—望星樓珍藏清代官窯瓷器」單一藏家專場拍賣中的清雍正釉裏紅波濤錐拱蒼龍教子圖梅瓶，為佳士得香港春拍預覽最高價之作，估價約270,044,000元起。

佳士得香港春拍的熱門錶款依然由「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）領銜，估價逾1.6億元的PP 1953年製18K金雙錶冠世界時間腕錶，面盤為掐絲琺瑯錶盤描繪歐亞地圖，是現存3只錶中的其中一只，因此身價驚人，不過此次未來台亮相，另展出一系列珍罕PP錶吸睛；而珠寶呈獻大克拉巨鑽外，佳士得也將知名品牌標誌性珠寶作為主打，包括卡地亞（Cartier）TUTTI FRUTTI INDIA水果錦囊項鍊、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）芭蕾舞伶胸針等。

▲▼ 佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得香港春拍焦點錶款PP 1953年製18K金雙錶冠世界時間腕錶，估價約162,026,000元起。

▲▼ 佳士得 。（圖／公關照）

▲卡地亞標誌性的TUTTI FRUTTI INDIA水果錦囊項鍊現身佳士得香港春拍，估價約116,326,000元起。

▲▼ 佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得呈獻29.49克拉豔彩黃色鑽石戒指，估價約51,931,000元起。

富藝斯（PHILLIPS）也在此周末於萬豪酒店舉辦將在5月13日於瑞士日內瓦Hotel President登場的「珍貴珠寶：日內瓦II」預覽會，帶來豐富的耀眼美鑽，包括重達 27.27 克拉的艷彩黃色鑽石戒指，顏色與對稱度都是上上之選；而簽名式珠寶首推卡地亞美洲豹項鍊，其優雅魅力恆久不墜。
 

▲▼ 佳士得 。（圖／公關照）

▲富藝斯在台展出日內瓦珠寶拍賣的27.27克拉艷彩黃色鑽石，估價約35,734,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

▲▼ 佳士得 。（圖／公關照）

▲富藝斯將上拍卡地亞鑲嵌鑽石、紅寶石與縞瑪瑙的美洲豹項鍊，估價約3,394,000元起。

►拍賣史上最大祖母綠台北現蹤　3.3億粉紅鑽富藝斯預覽會同放閃

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關鍵字：

佳士得, CHRISTIE’S, 富藝斯, Phillips

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