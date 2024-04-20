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朴寶劍22日來台班機改了！NewJeans Danielle同天現身桃機入境大廳

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▲▼ 朴寶劍與NewJeans Danielle 。（圖／翻攝IG）

▲CELINE全球品牌大使朴寶劍23日將參加CELINE台北101精品店活動。（圖／CELINE提供）

記者陳雅韻／台北報導

法國時尚品牌CELINE日前宣布全球品牌大使朴寶劍將於22日來台，並於23日造訪CELINE台北101精品店，今加碼宣布好消息，人氣女團NewJeans團員、同為全球品牌大使的Danielle也將來台，屆時兩位南韓人氣明星在品牌台北101精品店與現場粉絲致意。

▲▼ 朴寶劍與NewJeans Danielle 。（圖／翻攝IG）

▲CELINE全球品牌大使NewJeans Danielle也會來台為品牌宣傳。 (圖／翻攝newjeans_official IG)

兩位CELINE全球品牌大使都將於22日抵達台灣，朴寶劍因抵台班機時間調整，預計22日下午7時15分現身桃園國際機場第二航廈入境大廳，Danielle則將於22日下午7時抵達台灣，同樣會走入境大廳，想要接機的粉絲可得記好時程了。23日兩人將造訪CELINE台北101精品店，歡慶新店開幕，不過當天並未安排公開媒體聯訪行程，兩位僅會現身向粉絲打招呼。

▲▼李俊昊 。（圖／翻攝IG）

▲李俊昊將於30日參加伯爵台北101全新概念形象精品店開幕活動。（圖／伯爵提供）

緊接著接棒登台的韓星，是剛晉升為伯爵（PIAGET）全球品牌大使的李俊昊，他將於4月30日出席伯爵位於台北101購物中心3樓的全新形象概念精品店開幕活動，為品牌嶄新面貌的新店揭幕，共慶燦爛時刻。
 

►快訊 ／ 朴寶劍4／22來台時間曝光！將現身桃園機場大廳見粉絲

► 韓男神李俊昊30日訪台　為伯爵揭幕準備電暈粉絲

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朴寶劍

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