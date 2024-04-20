羅志祥逛遍愛馬仕店　拎超過600萬「包王」得意收藏兩面牆

▲羅志祥透露走到哪都會逛愛馬仕店，拎頂級包款喜馬拉雅柏金包。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥經常發穿搭照並與網友留言互動，日前他在IG透露不管去哪裡，他一定會逛法國殿堂級品牌愛馬仕（Hermès）專賣店，配上他拎愛馬仕有「包王」之稱的頂級包款「喜馬拉雅」柏金包的照片，羨煞網友，此獨特漂染的鱷魚皮包身價水漲船高，至少600萬起跳，鑲鑽款更飆破千萬元，身價非凡且一包難求，是收藏家眼中的夢幻逸品。

▲羅志祥也擁有黑色鱷魚皮材質的愛馬仕柏金包。（圖／翻攝showlo IG）

愛馬仕「喜馬拉雅」包指的不是產地，而是漂染後鱷皮上出現的漸變色猶如喜馬拉雅山脈的雪峰，呈現中間淨白，兩側漸變成灰色調而得名，經典的凱莉包、柏金包、Constance包都有採用此皮革製作。羅志祥拎的是喜馬拉雅柏金包，網友好奇他的愛馬仕收藏已湊成一面牆了嗎？他霸氣回：「兩面囉！」





▲羅志祥錄新歌戴勞力士彩虹圈配鑲鑽面的Cosmograph Daytona腕錶。（圖／翻攝showlo IG）

羅志祥近日忙著錄製新歌，同樣有熱愛的名錶相伴，且款款都是華麗的珠寶錶，繼日前秀出勞力士（Rolex）線上仍銷售的4,707,000元Oyster Perpetual Day-Date 40鉑金鑽錶，近日又亮出已停產的彩虹圈鑲鑽面的Cosmograph Daytona腕錶，錶耳與錶帶中央也鑲嵌美鑽，此奢華錶款在名錶交易平台Chrono24 網站上已被炒至上千萬元。

