林俊傑一身黑全是奢華精品　罕見柏金包、逾6000萬超薄錶伴遊

▲林俊傑參加香水活動，行頭很華麗，戴RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari腕錶配愛馬仕流蘇柏金包。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王林俊傑走在時尚尖端，名錶與愛馬仕（Hermès）柏金包都是日常，近日出席法國奢華香水品牌HENRY JACQUES活動，看似低調的一身黑裝扮，其實行頭一點也不簡單，包包是愛馬仕要價逾80萬元的流蘇Birkin Sellier Anate柏金包，腕錶則是瑞士名錶RICHARD MILLE價格超過6000萬元的RM UP-01 Ferrari超薄錶，與潘瑋柏撞了同款。





▲林俊傑參加頂級香水HENRY JACQUES活動，試聞各種香水。（圖／翻攝jjlin IG）

林俊傑參加頂級香水活動，拎的包款是愛馬仕2023秋冬發表的Birkin Sellier Anate提包Evergrain小牛皮材質款，亮點是包身兩側裝飾流蘇，增添波希米亞氣息，而他所穿的黑色短靴也出自愛馬仕，足見此殿堂級品牌在他心中的分量。





▲RICHARD MILLE與法拉利合作推出的RM UP-01 Ferrari超薄腕錶，錶殼厚度僅1.75毫米，逾6000萬元。（圖／RICHARD MILLE提供）

而名錶收藏可觀的林俊傑，沒錯過RICHARD MILLE 2022年推出的RM UP-01 Ferrari腕錶，當時以整體1.75毫米的設計榮登史上最纖薄機械錶寶座，直至本月初被寶格麗（BULGARI）以1.70毫米錶殼厚度的Octo Finissimo Ultra C.O.S.C.腕錶奪回業界最薄的王位，不過RICHARD MILLE在收藏家心中仍不可撼動，讓林俊傑與潘瑋柏甘心撞了要價逾6000萬元的超薄錶。





▲潘瑋柏也擁有RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari超薄腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）