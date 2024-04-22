辣妹合唱團集體凍齡太驚人　「貝嫂」50歲慶生酷臉合影宛如樣板

▲維多利亞貝克漢（中）過50歲生日，昔日辣妹合唱團隊友全員到齊，（左起）潔芮哈利維爾、媚兒喜、（左四）艾瑪邦頓、媚兒碧。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國前「足球金童」貝克漢的老婆維多莉亞（Victoria Beckham）17日歡度50歲生日，她在IG分享生日派對照片，現場巨星雲集，包括「阿湯哥」湯姆克魯斯、姊妹淘伊娃朗格莉亞等都到場同歡，更令人驚喜是她昔日所屬的辣妹合唱團隊友全員到齊，還一起高唱紅極一時的歌曲《STOP》並重現MV中的舞蹈，讓粉絲驚嘆五姝凍齡，成團30年後狀態依然絕佳。





▲湯姆克魯斯（左）也參加維多利亞貝克漢50歲慶生會。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

「貝嫂」維多利亞貝克漢頂著辣妹合唱團「高貴辣妹」頭銜出道，始終以高冷形象與非凡時尚品味著稱，她從早期拎著無數愛馬仕柏金包的貴婦，進而當起時尚設計師創立同名品牌Victoria Beckham，儘管屢傳品牌財務危機，但她優雅又帶有個性的設計依然深受好評，她於50歲生日所穿的薄荷綠禮服，以及女兒哈珀當天所穿的白色緞面禮服都出自她之手。





▲貝克漢一家六口合影猶如拍攝時尚大片，壽星維多利亞貝克漢照例頭往右傾擺出酷酷臉。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

生日派對前，貝克漢一家六口先拍家庭照，男帥女美猶如拍攝時尚大片，有趣的是維多利亞貝克漢無論與老公、兒女合影，或是與湯姆克魯斯、辣妹合唱團等好友拍照，頭都是往右傾倒並露出似笑非笑的招牌酷臉，讓人有一種與樣板合照的錯覺。

