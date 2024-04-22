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Lisa熱褲配LV長靴又帥又辣　逆天美腿音樂節吸睛

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▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa重返美國科切拉音樂節，時髦裝扮很吸睛。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國的「科切拉音樂節」是音樂界年度盛事，今年在4月12日至14日以及4月19日至21日兩個周末舉辦，吸引曾2度在此表演的南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa重返榮耀之地，參與歡樂的音樂派對，身為時尚指標的她裝扮時髦，身穿皮衣、熱褲再搭上長靴，大秀逆天美腿吸睛。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿LV皮外套搭短版T恤、迷你熱褲以及LV長靴，大秀逆天美腿。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa近期穿搭多以LV（Louis Vuitton，路易威登）服裝與包款為主，此次重回科切拉音樂節也不例外，穿上她近期頻繁曝光的LV黑色高領皮外套搭白色短T恤與黑色熱褲，再套上近14萬元的LV長腿靴，並拎著連LV字樣都是黑色的219,000元Capucines East-West Mini手袋，又帥又辣。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿LV棒球外套，拎219,000元Capucines East-West Mini手袋。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

另一套參加音樂節的裝扮則像極了大學生，Lisa以白T恤搭配牛仔褲，外罩LV棒球外套，並戴上高端銀飾品牌Chrome Hearts黑色十字架項鍊，青春洋溢的裝扮其實每件單品都不簡單，是貴氣版的大學生造型。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa佩戴Chrome Hearts黑色十字項鍊。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

►Lisa受寵LV包背不完　款款都是買不到的絕版限量品

►孫藝真吃到笑彎了眼　戴Tiffany微笑項鍊4萬有找

關鍵字：

Lisa, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Chrome Hearts

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