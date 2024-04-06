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Lisa受寵LV包背不完　款款都是買不到的絕版限量品

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▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa身穿LV約15萬白色洋裝，搭配LV與草間彌生聯名的南瓜包、她與寶格麗聯名錶款。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa與精品龍頭LVMH集團關係密切，不僅與LVMH集團三公子、鐘錶部門總裁Frédéric Arnault爆出緋聞，也是旗下品牌寶格麗（BULGARI）、CELINE等品牌代言人，不過近期她常背LV（Louis Vuitton，路易威登）包款亮相，被視為入主LV天后宮的前奏，且款款都是難買到的絕版限量品，羨煞粉絲。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿miu miu針織衫配羽毛短裙，手拎LV與已故藝術家Stephen Sprouse聯名的Alma塗鴉包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa近日分享生活照，一張髮際別著小黃花、身穿LV要價逾15萬元白色洋裝的造型，她捧著黃色的南瓜包，正是LV去年與日本知名藝術家草間彌生聯名之作，可愛南瓜包上點綴黑色Monogram圖案，成功搶鏡。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa也是Chrome Hearts首飾的愛好者。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

而換上miu miu俏麗的羽毛裝，Lisa搭配LV於2001年、2008年與已故街頭藝術家Stephen Sprouse推出聯名塗鴉系列（graffiti monogram）的Alma包，模樣俏麗；而首飾除了代言品牌寶格麗的腕錶與珠寶，Lisa也喜歡酷酷的高端銀飾品牌Chrome Hearts，從服裝到飾品都沒錯過，為她的穿搭增添個性美。

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關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, 寶格麗, BVLGARI, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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