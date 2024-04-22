曹佑寧30而立許願演更多戲　雷達表上手秀型男魅力

▲曹佑寧佩戴雷達表新款橄欖綠色Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空腕錶亮相。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士雷達表（Rado）今發表霧面橄欖綠陶瓷搭配玫瑰金色的Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空腕錶，邀男星曹佑寧示範新錶，並提前為即將於24日度過30歲生日的他慶生，他的生日願望是演員之路有更多挑戰、能接演更多新戲，他表示：「人家說三十而立，我還在體會，但的確有感受到時間越過越快。」





▲雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空腕錶，搭配霧面橄欖綠橡膠錶帶，134,400元。

過去腕錶對曹佑寧而言是工具，而隨著年齡增長，已成為不可或缺的時尚配件，是否會想與女友王淨同戴對錶？他直率說：「有機會的話不排斥！但對我而言手錶是展現自我的配件。」他今所戴的雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空腕錶，以市場罕見的橄欖綠陶瓷打造而成，搭配PVD玫瑰金細節，以及可透視動力儲存長達80小時自動機芯的面盤，滿足熱愛戶外冒險活動且講究品味的型男，共有橄欖綠高科技陶瓷鍊帶與同色系橡膠錶帶兩款。





▲雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空腕錶鍊帶款，145,400元。

浪琴表（Longines）熱賣的潛水錶款深海征服者系列，也推出綠色版本，最新HydroConquest GMT腕錶配有綠色太陽飾紋錶盤、黑色陶瓷單向旋轉錶圈，內載品牌獨家獨家GMT機芯L844.5，動力儲存72小時，由內而外設計都強悍。





▲浪琴表深海征服者系列HydroConquest GMT腕錶，100,300元。（圖／浪琴表提供）