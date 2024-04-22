潘瑋柏戴686萬元女錶粉出色　周董也狂愛粉紅錶

▲潘瑋柏佩戴重量僅36克的RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動女錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

跨越性別界線的時尚風潮吹向錶界，RICHARD MILLE首款女性運動腕錶RM 07-04不只擄獲女性芳心，連收藏無數名錶的潘瑋柏也被收服，戴著約686萬元的錦葵紫色Quartz TPT®石英纖維材質的RM 07-04腕錶亮相，繽紛糖果色的設計吸睛度百分百，還有一個唯有佩戴者才能感受的特色—重量僅36克，戴起來相當輕盈。





▲潘瑋柏所選的款式為錦葵紫色Quartz TPT®石英纖維材質的RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動女錶，約6,860,000元。（圖／RICHARD MILLE提供）

潘瑋柏所戴的RM 07-04自動上鍊運動腕錶，是RICHARD MILLE邀集車手Aurora Straus、法國賽車手及領航員Margot Laffite、高爾夫球手Nelly Korda、七項全能運動員Nafi Thiam、跳高運動員Yuliya Levchenko和滑雪運動員Ester Ledecká等6名女性品牌摯友，藉由她們的經驗共同開發而成，訴求輕盈且能帶著從事激烈的運動，而亮眼配色也相當吸引人，款式包括黑色Carbon TPT®碳纖維款，以及Quartz TPT®石英纖維材質的奶油白色、錦葵紫色、鮭魚粉色、綠色或深藍色錶款。





▲帝舵表與周杰倫共同創作「杰倫粉」Black Bay Chrono碧灣計時型腕錶。（圖／帝舵表提供）

粉紫色錶款的男性擁護者不只潘瑋柏一人，周杰倫就曾公開表示粉紅色是他的代表色，他進一步與代言的瑞士名錶帝舵表（TUDOR）合作，打造品牌史無前例的粉紅錶--「杰倫粉」Black Bay Chrono碧灣計時型腕錶，他早在1月生日就收到這項大禮，錶迷則自4月起有機會購入。

