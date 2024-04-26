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絕美錶店進軍板橋大遠百　卡地亞、沛納海都買得到

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▲▼ ▲歷峰集團旗下鐘錶珠寶專賣店TimeVallée時光天地，與台灣頂級錶店金光鐘錶攜手合作，於板橋大遠百打造全新專賣店。（圖／TimeVallée提供，以下同）

▲歷峰集團旗下鐘錶珠寶專賣店TimeVallée時光天地，與台灣頂級錶店金光鐘錶攜手合作，於板橋大遠百打造全新專賣店。（圖／TimeVallée提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶銷售通路近幾年結構大規模調整，多數品牌傾向走入商場開設專賣店，提供更精緻的服務，讓傳統經銷錶店面對全新挑戰，成立於1976年的台灣頂級錶店金光鐘錶展現靈活策略，繼2019年於開設業界前所未見的咖啡店結合錶店「MIX & MATCH」後，再與精品集團歷峰（Richemont Group）旗下頂級鐘錶珠寶專賣店TimeVallée時光天地攜手，前進板橋大遠百打造TimeVallée時光天地全球第45家專賣店，今正式揭幕。

▲▼ ▲歷峰集團旗下鐘錶珠寶專賣店TimeVallée時光天地，與台灣頂級錶店金光鐘錶攜手合作，於板橋大遠百打造全新專賣店。（圖／TimeVallée提供，以下同）

▲TimeVallée時光天地大遠百專賣店共有名士、卡地亞、IWC、積家、沛納海、伯爵等6大品牌。

▲▼ ▲歷峰集團旗下鐘錶珠寶專賣店TimeVallée時光天地，與台灣頂級錶店金光鐘錶攜手合作，於板橋大遠百打造全新專賣店。（圖／TimeVallée提供，以下同）


▲TimeVallée時光天地大遠百專賣店呈獻卡地亞Baignoire de Cartier腕錶，迷你款1,560,000元。

▲▼ ▲歷峰集團旗下鐘錶珠寶專賣店TimeVallée時光天地，與台灣頂級錶店金光鐘錶攜手合作，於板橋大遠百打造全新專賣店。（圖／TimeVallée提供，以下同）

▲沛納海Submersible 44毫米紅金碳纖維潛水錶，1,026,000元。

▲▼ ▲歷峰集團旗下鐘錶珠寶專賣店TimeVallée時光天地，與台灣頂級錶店金光鐘錶攜手合作，於板橋大遠百打造全新專賣店。（圖／TimeVallée提供，以下同）

▲積家Polaris Perpetual Calendar萬年曆腕錶，1,160,000元。

開放式設計的TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店，是TimeVallée繼2022年7月竹北店開幕之後，在台灣的第二家專賣店，新店的貴氣金色橫招從門面一路延伸到店內，波浪般的優雅線條讓人聯想到高級錶的貴金屬鍊帶，高高懸掛店內6大品牌名士（BAUME & MERCIER）、卡地亞（Cartier）、IWC（萬國錶）、積家（Jaeger-LeCoultre）、沛納海（Panerai）、伯爵（PIAGET）的招牌，錶迷可在此優雅舒適空間體驗細緻服務，欣賞各家話題之作。

▲▼ ▲歷峰集團旗下鐘錶珠寶專賣店TimeVallée時光天地，與台灣頂級錶店金光鐘錶攜手合作，於板橋大遠百打造全新專賣店。（圖／TimeVallée提供，以下同）

▲IWC Ingenieur工程師自動腕錶40，374,000元。

▲▼ ▲歷峰集團旗下鐘錶珠寶專賣店TimeVallée時光天地，與台灣頂級錶店金光鐘錶攜手合作，於板橋大遠百打造全新專賣店。（圖／TimeVallée提供，以下同）

▲名士Riviera Baumatic日曆自動上鍊鈦金屬腕錶，141,000元。

名品店開幕一波又一波，伯爵歷經數月重新裝修，台北101形象概念精品店將於30日嶄新開幕，特別邀請剛晉升為伯爵全球品牌大使、韓星李俊昊來台造勢，29日中午他將抵達台灣，隔天現身台北101購物中心為伯爵新店揭幕，預料又將掀起一波追星潮。

▲▼ ▲歷峰集團旗下鐘錶珠寶專賣店TimeVallée時光天地，與台灣頂級錶店金光鐘錶攜手合作，於板橋大遠百打造全新專賣店。（圖／TimeVallée提供，以下同）

▲伯爵全球品牌大使、韓星李俊昊30日將出席伯爵台北101精品店開幕活動。（圖／伯爵提供）

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關鍵字：

金光鐘錶, 歷峰集團, TimeVallée時光天地

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