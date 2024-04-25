汶萊「亞洲最帥王子」狂愛「錶王」有洋蔥　面盤繪有家鄉地圖

▲汶萊馬丁王子佩戴PP編號5231G世界時區錶。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「亞洲最帥王子」的馬丁王子（Prince Abdul Mateen），是「地表收藏最多勞斯萊斯」的汶萊蘇丹哈桑納爾第四子，家族光是靠石油天然氣累積驚人身價，外界估算蘇丹財產超過9000億元。一家人出入行頭都不簡單，近日馬丁王子所戴的錶即是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）約2,984,000元的編號5231G世界時區錶，最特別的是面盤繪有東南亞與大洋洲地圖，故鄉汶萊就在其中，對他而言別具意義。





▲PP編號5231G世界時區錶，以大明火掐絲琺瑯展現東南亞與大洋洲地圖。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

PP於2022年發表白金材質打造的編號5231G世界時區錶，焦點是運用大明火琺瑯工藝裝飾腕錶，工匠先以纖細的金線勾勒出陸地與海洋的輪廓，再填入琺瑯展現海洋與陸地的樣貌，經過反覆燒製呈現東南亞與大洋洲地圖，結合品牌著名的世界時區功能，是經常周遊各國的馬丁王子最實用的配件。





▲馬丁王子與出身豪門的Anisha Isa舉辦世紀婚宴，當時新娘佩戴巨鑽項鍊、耳環、戒指以及汶萊王室傳承的冠冕，璀璨耀眼。（圖／翻攝tmski IG）

汶萊王室驚人的財富不僅反映在名錶上，女性王室成員的珠寶行頭也很驚人，馬丁王子1月與豪門千金Anisha Isa舉辦為期10天的世紀婚禮，當時新娘穿戴的不同珠寶款款都是數十克拉的巨鑽，連捧花都鑲嵌美鑽，其中一套開放式設計的鑽石項鍊出自英國珠寶品牌Moussaieff，讓世人見識汶萊王室的豪奢作風。





▲汶萊王子妃Anisha結婚時的另一套巨鑽項鍊出自英國珠寶品牌Moussaieff的設計。