G-SHOCK強悍鋼錶新色登場　藍面經典不敗超百搭

▲G-SHOCK Full Metal系列以藍色錶盤亮相,GMW-B5000D-2款(右)15,000元,GM-B2100AD-2A款17,000元。(圖/G-SHOCK提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

CASIO旗下G-SHOCK全金屬錶款Full Metal系列深受錶迷喜愛,近期再添新成員,以招牌5000系列與八角的2100系列為基礎,打造金屬藍色蒸鍍處理錶盤的GMW-B5000D-2與GM-B2100AD-2A腕錶,藍面與銀色不鏽鋼錶圈與鍊帶堪稱經典不敗組合,任何服裝風格或場合都百搭,不到2萬元能入手。





▲從側邊欣賞G-SHOCK GM-B2100AD-2A腕錶,雙層錶盤結構清楚可見。

雖是金屬錶款,G-SHOCK依然要求絕佳的抗衝擊性能,GMW-B5000D-2與GM-B2100AD-2A採用旋入式背蓋,在錶圈和錶殼之間嵌入耐衝擊的高級樹脂避震材質,再透過三叉錶耳結構和金屬錶帶的設計,分散連接套筒與按鈕軸所遭受的衝擊,維持高規格強悍性能,且戴起來相當舒適;內載Tough Solar太陽能電力系統與Mobile Link 手機連結功能,滿足日常所需功能。





▲Swatch黑色版Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE的 NEW MOON腕錶,9,900元。(圖/Swatch提供,以下同)

而Swatch近期人氣最高的錶款,當屬聯名歐米茄(OMEGA)Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE白色款FULL MOON與黑色版的NEW MOON史努比腕錶,兩款未限量錶是Swatch首度製作的月相錶,皆有史努比躺在月亮上睡覺的圖案,差異是月相遮罩方向不同,因此紫外光照射下才會顯現的漫畫中經典台詞「I CAN’T SLEEP WITHOUT A NIGHT LIGHT」字樣走向也不一樣,首波發售均已售罄,想入手只能耐心等待了。





▲Swatch Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE白色款FULL MOON腕錶,9,900元。