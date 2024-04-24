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G-SHOCK強悍鋼錶新色登場　藍面經典不敗超百搭

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▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK Full Metal系列以藍色錶盤亮相，GMW-B5000D-2款（右）15,000元，GM-B2100AD-2A款17,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK全金屬錶款Full Metal系列深受錶迷喜愛，近期再添新成員，以招牌5000系列與八角的2100系列為基礎，打造金屬藍色蒸鍍處理錶盤的GMW-B5000D-2與GM-B2100AD-2A腕錶，藍面與銀色不鏽鋼錶圈與鍊帶堪稱經典不敗組合，任何服裝風格或場合都百搭，不到2萬元能入手。
▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲從側邊欣賞G-SHOCK GM-B2100AD-2A腕錶，雙層錶盤結構清楚可見。

雖是金屬錶款，G-SHOCK依然要求絕佳的抗衝擊性能，GMW-B5000D-2與GM-B2100AD-2A採用旋入式背蓋，在錶圈和錶殼之間嵌入耐衝擊的高級樹脂避震材質，再透過三叉錶耳結構和金屬錶帶的設計，分散連接套筒與按鈕軸所遭受的衝擊，維持高規格強悍性能，且戴起來相當舒適；內載Tough Solar太陽能電力系統與Mobile Link 手機連結功能，滿足日常所需功能。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch黑色版Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE的 NEW MOON腕錶，9,900元。（圖／Swatch提供，以下同）

而Swatch近期人氣最高的錶款，當屬聯名歐米茄（OMEGA）Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE白色款FULL MOON與黑色版的NEW MOON史努比腕錶，兩款未限量錶是Swatch首度製作的月相錶，皆有史努比躺在月亮上睡覺的圖案，差異是月相遮罩方向不同，因此紫外光照射下才會顯現的漫畫中經典台詞「I CAN’T SLEEP WITHOUT A NIGHT LIGHT」字樣走向也不一樣，首波發售均已售罄，想入手只能耐心等待了。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE白色款FULL MOON腕錶，9,900元。

►Swatch黑化版史努比錶接力登場　新月當日開搶

►Swatch聯名日藝術家　俏皮角色躍上錶舌頭天天換色

關鍵字：

G-SHOCK, CASIO, Swatch

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