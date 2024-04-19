Swatch聯名日藝術家　俏皮角色躍上錶舌頭天天換色

▲Swatch與日本知名藝術家VERDY合作推出聯名錶。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch聯名上癮，宣布與日本知名平面藝術家VERDY合作，於2024威尼斯藝術雙年展展出藝術裝置，並推出以他最著名角色VICK為主視覺的GENT腕錶，整只以古銅色為底，綴滿模樣俏皮的VICK圖案，最令人驚喜的是其舌頭每天都會變換顏色，從橙色、紅色、粉色到黃色不斷循環。





▲VERDY開心在他創作的知名角色VICK巨型藝術裝置前留影。（圖／翻攝verdy IG）

VICK是藝術家VERDY結合熊貓與兔子所創作的角色，靈感源於熊貓積極、平和的個性，以及兔子所代表的長壽與富足，從誕生至今一直以黑白兩色亮相，但在今年威尼斯藝術雙年展上，首度以全新色調古銅色登場，在展覽的舞台中心Giardini 區域展出4公尺高的VICK巨型藝術裝置，聯名限量錶的設計也呼應此作品，只限Swatch官網銷售。





▲Swatch官網限定的VICK BRONZE BY VERDY腕錶，3,300元。

VERDY跨界合作對象十分廣泛，除了與Swatch攜手，也與時尚潮牌推出T恤，近期還聯手麥當勞於香港策展，VICK吐著舌頭、手拿漢堡造型的巨型裝置在展場迎賓，卡哇伊模樣成為拍照熱點。





▲VERDY與不少企業與時尚品牌合作，日前與麥當勞合作在香港舉辦聯名展。（圖／翻攝verdy IG）

▲VERDY於Art Basel展出的作品。（圖／翻攝verdy IG）