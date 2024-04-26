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李俊昊29日中午抵台走禮遇通關　粉絲30日有機會一睹偶像風采

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▲▼ 李俊昊 。（圖／公關照）

▲李俊昊升任為伯爵全球品牌大使，將於30日出席伯爵台北101形象概念精品店開幕活動。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近期台北星光熠熠，南韓明星一波波襲台，瑞士腕錶暨珠寶名家伯爵（PIAGET）歡慶台北101形象概念精品店開幕，特別邀請剛升任為全球品牌大使的男星李俊昊來台揭幕，預計29日中午他將抵達台灣，出席30下午3時舉辦的伯爵台北101店活動，共慶品牌光輝燦爛時刻。

▲▼ 李俊昊 。（圖／公關照）

▲李俊昊4月初首度造訪瑞士Watches & Wonders錶展並參觀伯爵展館，吸引一波追星風潮。

以《歡迎來到王之國》再創事業巔峰的李俊昊對台灣並不陌生，去年曾來台舉辦見面會，此次則專程為代言品牌伯爵而來，29日中午將抵台，據查是搭乘大韓航空KE185來台，預計12時10分抵達，並從禮遇通關服務入境，粉絲恐怕難在機場見到偶像，不過30日他將現身伯爵台北101形象概念精品店，有機會一睹他的風采。

▲▼朴寶劍 NewJeans Danielle赴台北101 CELINE店。（圖／記者湯興漢攝）

▲朴寶劍時隔5年來台參加CELINE活動，人氣依舊爆棚。（圖／記者湯興漢攝）

日前法國品牌CELINE邀請南韓男星朴寶劍與大勢女團NewJeans 「混血公主」成員Danielle來台造勢，也掀起一波追星潮，當時兩人走桃園機場大廳，吸引大批粉絲迎接，23日兩人現身CELINE 台北101精品店，並放送福利分別一前一後走出店門外，對現場超過千名粉絲貼心揮手問好，相當寵粉。

▲▼朴寶劍 NewJeans Danielle赴台北101 CELINE店。（圖／記者湯興漢攝）

▲NewJeans Danielle也為CELINE來台造勢。（圖／記者湯興漢攝）

►韓男神李俊昊30日訪台　為伯爵揭幕準備電暈粉絲

►錶展直擊／李俊昊伯爵新錶想全打包　泰星Apo送飛吻電暈粉絲

關鍵字：

李俊昊, 伯爵, PIAGET, CELINE, 朴寶劍

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