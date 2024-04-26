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金秀賢秀錶沒婚戒粉絲喊「不習慣」　娃娃臉吃香讓人猜不出年紀

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▲▼金秀賢 。（圖／翻攝IG）

▲金秀賢出席代言品牌MIDO發表會。（圖／翻攝soohyun_k216 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男星金秀賢因與金智媛演出夯劇《淚之女王》，人氣翻漲，劇中他飾演財閥家的律師女婿，質感穿搭時尚感一點也不輸飾演富家千金的金智媛，當中最重要的配件就是他所代言的MIDO（美度表）。他近日出席品牌活動，便以一身低調黑色裝扮搭藍色橡膠錶帶款的MULTIFORT TV BIG DATE先鋒系列TV大日期窗腕錶，配上他的俊俏童顏，網友直呼：「這不是36歲！是26歲啊！」

▲▼金秀賢 。（圖／翻攝IG）

▲金秀賢一身黑搭配MIDO MULTIFORT TV BIG DATE先鋒系列TV大日期窗腕錶。（圖／翻攝soohyun_k216 IG）

▲▼金秀賢 。（圖／翻攝IG）

▲搭配藍色橡膠錶帶的MIDO MULTIFORT TV BIG DATE先鋒系列TV大日期窗腕錶，36,300元。（圖／翻攝MIDO官網）

金秀賢出道17年，憑著娃娃臉已名列不老男神，近期他在《淚之女王》的暖男演出，人氣更攀升到頂點，不少粉絲入戲太深，拱他與女主角金智源「假戲真做」在一起，因此他出席MIDO活動秀錶時未戴劇中寶格麗（BULGARI）婚戒，被粉絲抱怨：「看不習慣他沒戴戒指。」

▲▼金秀賢 。（圖／翻攝IG）

▲金秀賢在《淚之女王》飾演律師，多以西裝配MIDO錶的裝扮入鏡。（圖／翻攝soohyun_k216 IG）

▲▼金秀賢 。（圖／翻攝IG）

▲金秀賢在《淚之女王》曾穿Moschino色塊毛衣。（圖／翻攝soohyun_k216 IG）

除了名錶加持，身高180公分的金秀賢是天生衣架子，他在《淚之女王》演出菁英律師，一套又一套的西裝造型帥氣挺拔，演出家庭生活時行頭也不簡單，曾穿義大利品牌Moschino色塊毛衣、法國品牌Berluti要價263,000元天藍色皮質外套等精品服裝，流露優雅貴公子氣息。

▲▼金秀賢 。（圖／翻攝IG）

▲金秀賢穿Berluti天藍色皮質外套展現優雅風格，263,000元。（圖／翻攝Netflix）

►1克拉寶格麗鑽戒追回《淚之女王》　金秀賢甜蜜信物閃瞎粉絲

►金智媛超愛莓果色唇膏首次公開！拍戲只帶3件小物就夠

關鍵字：

金秀賢, MIDO, Moschino, Berluti

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