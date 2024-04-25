浪琴表海陸兩用GMT錶更Man了　加大尺寸超霸氣

▲浪琴表HYDROCONQUEST GMT深海征服者系列GMT腕錶43mm綠面款，100,300元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）去年8月台灣浪琴表搶先全球上市直徑41毫米的HYDROCONQUEST GMT深海征服者系列GMT腕錶大獲好評，品牌趁勝追擊，再推出放大尺寸的霸氣版43毫米款式，備有黑色、藍色與綠色面盤可供選擇，並各有不鏽鋼鍊帶或橡膠錶帶款，既帥氣也具實用的多時區顯示功能，可謂海陸兩用，滿足商務人士與旅行愛好者。





▲浪琴表HYDROCONQUEST GMT深海征服者系列GMT腕錶43mm黑面款，100,300元。

浪琴表從水上運動汲取靈感，創作運動風格的HYDROCONQUEST GMT腕錶，今年再壯大陣容推出加大尺寸的錶徑43毫米款式，不僅重新打造錶耳、護橋提升佩戴舒適度，H形鍊節不鏽鋼鍊帶也是新設計，具微調功能的雙重安全錶扣；此外，浪琴著重各項功能簡潔易讀，時標均覆上Super-LumiNova®夜光塗料，6與9時的時標為圓形，12時是三角形，日期窗位於3時位置，箭形GMT指針的顏色與錶面顏色相呼應，而在內側錶圈上，24小時刻度特別以兩種色調標示彰顯晝夜。此系列錶款採用品牌獨家L844.5機芯，具絕佳抗磁性，且動力儲存長達72小時。





▲浪琴表HYDROCONQUEST GMT深海征服者系列GMT腕錶43mm藍面橡膠錶帶款，93,200元。

Bell & Ross潛水錶亦有亮眼新作，將青銅錶殼配上亮綠色面盤推出BR 03-92 Diver Black & Green Bronze腕錶，青銅合金會因時間與環境逐漸氧化變色，正是其迷人之處，搭配實心青銅單向旋轉錶圈與黑色陽極氧化鋁環，功能性與時尚感兼具，可選擇黑色橡膠錶帶或帶有尼龍搭扣的合成帆布錶帶，休閒風潮依然走在潮流前端。





▲Bell & Ross限量999只BR 03 DIVER BLACK & GREEN BRONZE腕錶，168,000元。（圖／Bell & Ross提供）