2024新錶／伯爵獨一無二項鍊錶搖曳生姿　江詩丹頓變出4種戴法

▲伯爵全球唯一Swinging Sautoir 18K黃金海水藍寶石與黃色藍寶石項鍊錶。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

甫落幕的瑞士日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展，透露對經濟環境的擔憂，各品牌普遍以「安全牌」應戰。《ET Fashion》以六大主題解析2024趨勢，首篇以華麗項鍊錶開場，稀少甚至是獨一無二的設計，金字塔頂端的收藏家仍樂意埋單，若能一件作品轉換出多種穿戴法，那是再好不過了，伯爵（PIAGET）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、香奈兒（CHANEL）華美之作驚豔全場。





▲伯爵限量1件的Swinging Sautoir 18K玫瑰金黃色藍寶石與蛋白石項鍊錶，可轉換為一條較短項鍊錶、面盤可獨立拆卸轉換為一只腕錶。

伯爵重現60年代風華

伯爵於1969年在瑞士巴賽爾鐘錶展推出「21世紀系列」長項鍊時計轟動一時，在上流社會引起流行風潮，今年重現當年華麗風采，發表3款Swinging Sautoir搖曳長項鍊時計，當中全球各1件的18K黃金海水藍寶石與黃色藍寶石項鍊錶、18K玫瑰金黃色藍寶石與蛋白石項鍊錶皆為轉換式設計，意即項鍊鍊墜可取下，變身為1條較短的項鍊與1款珠寶腕錶。





▲江詩丹頓Grand Lady Kalla高級珠寶時計共有4種佩戴方式，鑽石面盤可換搭項鍊作為項鍊錶。（圖／江詩丹頓提供）

江詩丹頓變出4種戴法

江詩丹頓1980年問世的Kalla高級珠寶腕錶，是品牌經典之一，以此為靈感創作Grand Lady Kalla高級珠寶時計，精選57個切面的祖母綠式切割鑽石，搭配縮減至最小的鑲爪，讓美鑽能在腕錶上散發極致耀眼光芒，更令人驚喜式配有珍珠與縞瑪瑙串成的流蘇長鍊展現濃濃的裝飾藝術Art Deco風格，流蘇上方的鑽石墜飾可取下換上腕錶的鑽石面盤，各變身為項鍊錶與全鑽手鍊，變出4種佩戴法。





▲香奈兒限量20件的Couture半身像長項鍊錶，15,588,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲香奈兒Couture半身像長項鍊錶腰身中央顯露時間面盤。

香奈兒時間藏於腰間

香奈兒年度焦點Couture O’Clock限定腕錶系列，將康朋街工作坊日常使用頂針、裁縫剪刀及別針轉化為腕錶裝飾元素，令人驚喜，當中包括18K金雪花鑲嵌鑽石的Couture半身像人檯造型長項鍊錶，錶盤就隱身在腰間處，只要將下半部滑開即顯露時間，搭配18K金扭索紋項鍊，靈感源自香奈兒女士工作時用一條繩子環繞頸部並掛上裁縫剪刀，方便她可空出雙手工作，每一個小細節都極具巧思。

