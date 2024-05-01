2024新錶／勞力士冰藍色款氣質取勝　HUBLOT材質大師掀色彩流行

▲勞力士950鉑金材質Perpetual 1908腕錶，配備冰藍色穀粒紋錶面，1079,000元。（圖／勞力士提供）

記者陳雅韻／台北報導

甫落幕的瑞士日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展，透露對經濟環境的擔憂，各品牌普遍以「安全牌」應戰。《ET Fashion》以六大主題解析2024趨勢，第四篇講述色彩流行，勞力士（Rolex）冰藍色Perpetual 1908腕錶氣質取勝，IWC不僅有此清新藍色亦颳起「沙丘色」風潮，「材質大師」HUBLOT更是變化多端，粉紅、橘色錶款都以前衛材質演繹，而幾乎已成各家必備色的綠色依然熱門，江詩丹頓（Vacheron Constantin）熱賣的Overseas系列一口氣推出4款綠面紅金錶。

冰藍色

勞力士優雅的冰藍色通常用於鉑金錶款，今年也不例外，創作冰藍色穀粒紋錶面的Perpetual 1908（恒動1908型）腕錶，錶面圖案由機刻雕花工藝打造，細看鐘刻度軌道周圍飾有一圈波形花紋邊框，精緻設計為錶款增添優雅氣息。





▲IWC葡萄牙系列自動腕錶40地平線藍腕錶。（圖／IWC提供）

IWC今年則壯大葡萄牙系列陣容，以更纖細的錶殼、雙層箱型錶鏡與新色彩嶄新登場，當中即包括清新色調的地平線藍，分別有自動錶與計時碼錶2款；HUBLOT則將藍色調運用在錶殼上，打造限量100只的Big Bang MP-11湖水藍寶石腕錶，錶殼立體不規則結構與獨特色調彰顯品牌的純熟技術。





▲HUBLOT Big Bang MP-11 湖水藍寶石腕錶限量100只，5,263,000元。（圖／HUBLOT提供）

活力綠

江詩丹頓熱門運動錶Overseas系列首次引入深綠色面盤設計，推出4款粉紅金材質腕錶，分別是35毫米日曆鑽錶、41毫米日曆錶、兩地時間錶與計時碼錶，均配有3條可快速替換的錶鍊、小牛皮錶帶與橡膠材質深綠色錶帶，輕鬆轉換風格；卡地亞（Cartier）經典的Santos Dumont系列手上鍊錶則推出3款新色，當中包括限量200只的橄欖綠面盤的鉑金款，錶圈覆有橄欖綠真漆，洋溢年輕活力。





▲江詩丹頓Overseas系列首次採用深綠色調面盤，推出粉紅金材質35毫米日曆鑽錶（左起）、41毫米日曆錶、兩地時間錶與計時碼錶。（圖／江詩丹頓提供）





▲卡地亞Santos-Dumont腕錶鉑金錶殼搭配橄欖綠面盤與真漆錶圈，限量200只。（圖／卡地亞提供）

沙丘色

《沙丘：第二部》熱潮吹進錶界，今年罕見出現沙丘色腕錶，IWC壯大葡萄牙系列推出大地色的計時腕錶，配上鍍金指針及金色時標，品牌形容是反映傍晚時分金色斜陽的氛圍；有趣的是今年歡慶150周年的伯爵（PIAGET），難得為Polo系列42毫米日期顯示自動上鍊腕錶換上沙丘色機刻橫向紋路面盤與棕色錶帶，讓人過目難忘。





▲IWC葡萄牙系列計時腕錶大地色款。（圖／IWC提供）





▲伯爵150周年紀念Polo系列42毫米日期顯示自動上鍊腕錶，479,000元。（圖／伯爵提供）

粉紅潮

粉紅狂潮不可小覷，繼帝舵表（TUDOR）與代言人周杰倫聯手推出粉紅面盤的Black Bay Chrono碧灣計時型腕錶引起話題，今年錶展HUBLOT與香奈兒（CHANEL）也颳起粉紅旋風，巧合的是都以藍寶石材質雕琢錶款，HUBLOT發表限量100只的Big Bang Unico粉紅藍寶石計時碼錶，具高透光感特色顯露具72小時動力儲存的自動上鍊機芯。





▲HUBLOT Big Bang Unico粉紅藍寶石計時碼錶，3,735,000元。（圖／HUBLOT提供）

粉紅色對香奈兒而言別具意義，不是只有卡哇伊的意涵，而是展現自我個性與主權的象徵，此次錶展發表Pink Edition詮釋4款J12與Boy·Friend 腕錶，呈現從淺粉色到莓果色等不同的粉色系，最貴氣是耗時5年研發全新粉紅藍寶石水晶打造的J12 X-Ray粉紅腕錶，如照射X光般通透的材質讓宛如懸浮在錶殼中的Caliber 3.1 機芯一覽無遺。





▲模特兒戴香奈兒限量12只J12 X-Ray 粉紅腕錶，32,735,000元。（圖／香奈兒提供）

亮眼橘

「材質大師」HUBLOT在亮眼橘色也有著墨，而且是耀眼的橘色微玻璃纖維交織黑色碳纖維創造鮮明的對比效果，製作Spirit of Big Bang 碳纖維陀飛輪五日鍊腕錶的錶殼、錶背以及錶圈，此複合材質不只搶眼，亦有絕佳的韌性，外型與性能兼具。





▲HUBLOT限量50只Spirit of Big Bang傲然橘碳纖維陀飛輪五日鍊腕錶，3,226,000元。（圖／HUBLOT提供）

對ZENITH而言，橘色不是新鮮事，而是復古，新作DEFY系列REVIVAL A3648復刻腕錶保留古董潛水錶A3648稜角分明的錶殼與14邊形錶圈，黑色搭配亮橙色標誌也與原創款相同，防水也達600米，差異是單向旋轉錶圈改嵌藍寶石水晶，細節更進化了。





▲ZENITH DEFY系列REVIVAL A3648復刻版腕錶，269,300元。（圖／ZENITH提供）