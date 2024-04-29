約旦最美王儲妃慶30歲　時髦穿搭迎第一個寶貝誕生

▲約旦王儲胡笙阿卜杜拉分享嬌妻美照祝她生日快樂，王儲妃拉吉瓦戴Schiaparelli耳環並拿著Bottega Veneta手拿包相當吸睛。（圖／翻攝alhusseinjo IG）



記者陳雅韻／台北報導

約旦王儲胡笙阿卜杜拉（Hussein bin Abdullah）去年6月與沙烏地阿拉伯富商之女拉吉瓦哈立德阿爾賽芙（Rajwa Al Saif）結婚，全球政商名流雲集，堪稱去年度最受矚目的世紀婚禮，兩人感情甜蜜蜜，昨（28日）王儲妃歡度30歲生日，王儲胡笙阿卜杜拉特別分享嬌妻美照祝她生日快樂，壽星戴著義大利高訂品牌Schiaparelli設計的眼睛結合嘴唇造型大耳環，非常時髦。

▲拉吉瓦穿俐落的粉色西裝陪丈夫出訪。（圖／翻攝alhusseinjo IG）

拉吉瓦是沙烏地阿拉伯最大工程建築公司創辦人哈立德的掌上明珠，畢業於紐約雪城大學建築系，曾在洛杉磯的建築設計公司工作，出身豪門的她美貌與智慧兼具被視為人生勝利組，去年6月嫁入約旦王室，被網友盛讚是「最美王儲妃」。

▲約旦王儲胡笙阿卜杜拉與王儲妃拉吉瓦感情甜蜜，今夏將迎接兩人愛的結晶誕生。（圖／翻攝alhusseinjo IG）

昨拉吉瓦歡度30歲生日，老公胡笙阿卜杜拉特別在IG分享她身穿紅色洋裝，搭配Schiaparelli設計的眼睛結合嘴唇造型大耳環、金色Bottega Veneta編織手拿包的美照祝福她，她的時尚品味備受肯定，陪伴夫婿出訪總是身穿俐落西裝亮相，偶爾以花卉蕾絲洋裝展現女人味。今年夏天她將多一個身分—母親，約旦王室宣布好消息，王儲夫妻將在今年夏天迎接第一個孩子誕生。