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妮可基嫚低胸金禮服好身材全都露　歐米茄特製鑽錶見證榮耀時刻

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▲▼ 妮可基嫚 。（圖／路透社）

▲妮可基嫚（左）獲美國電影學會頒發的最高榮譽終身成就獎，老公齊斯艾本愛相隨。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）日前獲美國電影學會頒予的最高榮譽終身成就獎，老公齊斯艾本與2個女兒都到場與她分享喜悅，好萊塢一線巨星「梅姨」梅莉史翠普、摩根費里曼、好友莉絲威斯朋與娜歐蜜瓦茲等，也出席盛會見證她的榮耀時刻，當天她選穿法國品牌Balenciaga低胸金色亮片禮服搭歐米茄（OMEGA）百萬金錶，金燦燦的裝扮完美呼應她是「鍍金」影后。

▲▼妮可基嫚OMEGA 。（圖／翻攝IG）

▲妮可基嫚一襲Balenciaga金色亮片禮服搭配歐米茄百萬金錶很搶眼。（圖／翻攝nicolekidman IG）

56歲的妮可基嫚狀態始終維持在顛峰，尤其是零贅肉身材數十年如一日，手臂、腹部與背部都練出線條分明的肌肉，穿起布料少少的禮服格外顯眼。她從梅莉史翠普手中接過美國電影學會頒發的最高榮譽終身成就獎時，穿著Balenciaga金色亮片長禮服，即完美展現凹凸有致的身材，氣勢無敵。

▲▼妮可基嫚OMEGA 。（圖／翻攝IG）

▲歐米茄為妮可基嫚客製的碟飛Trésor金錶，面盤鑲滿美鑽並點綴綠色寶石時標。（圖／翻攝omega IG）

吸睛度百分百的金色亮片禮服外，妮可基嫚還戴上代言多年的歐米茄特別客製的碟飛Trésor金錶，錶徑26mm相當秀氣卻存在感強烈，因面盤鑲滿美鑽並以綠色寶石作為時標，華麗出眾，品牌以特殊設計陪伴她度過光榮時刻，也向她的成就致敬。
 

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關鍵字：

妮可基嫚, 歐米茄, OMEGA, Balenciaga

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