NBA傳奇球星帕克滿意「小跑車」暱稱　戴天梭表登台北101拍美照

▲41歲的名人堂退役傳奇球星帕克現身天梭表台北101專賣店，為品牌造勢。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳雅韻／台北報導

曾為NBA聖安東尼奧馬刺打下4座NBA總冠軍、41歲的名人堂退役傳奇球星「小跑車」帕克（Tony Parker），今（27日）現身天梭表（TISSOT）台北101專賣店為品牌造勢，第一次訪台的他在天梭表的安排下，趁今日好天氣登上台北101頂樓，他表示：「我在頂樓拍了不少好照片，此次台灣行很難忘，遇到許多親切的人、享用美食，還經歷了地震有點恐怖！」得知台灣球迷封他「小跑車」，他笑著說：「對這個暱稱很滿意。」

▲帕克與天梭表已合作超過15年。（圖／記者黃克翔攝）

▲天梭表今安排帕克登上台北101頂樓拍照，他相當興奮立刻發IG。（圖／翻攝_tonyparker09 IG）

帕克此次訪台是應「2024國泰NBA國際高中邀請賽」之邀，於26日至28日進行一連串公開活動，今特別為合作超過15年的天梭表宣傳，吸引上百位粉絲聚集在台北101專賣店一睹他的風采，他特別感謝天梭表一路對他以及所屬慈善基金會的支持，他雖然從NBA退役但退而不休，透露今年奧運將在家鄉法國巴黎舉辦，他也會在現場鼓舞選手，而對新進運動員的建議是「勇敢作夢不設限」。





▲帕克佩戴天梭PRX自動上鍊機械腕錶40mm冰河藍款，23,200元。（圖／天梭表提供）

今帕克所戴的錶款，為天梭PRX自動上鍊機械腕錶40mm冰河藍款，定價23,200元，他盛讚品牌錶款並非超級貴，而是容易入手的價位，讓他愛不釋手，而與天梭表最難忘的合作經驗，是2016年一同登上瑞士少女峰，品牌在白雪皚皚的山頂上從無到有架起籃球場，讓他一展球技進行表演賽。

除了帕克手上戴的天梭冰河藍腕錶，同屬Swatch集團的MIDO（美度）Multifort M先鋒系列M腕錶也推出冰川藍色調，迷人的藍色漸變面盤飾有垂直絲光打磨紋，流露好質感，是一年四季都容易搭配的耐看設計，且時標經Super-LumiNova®白色夜光塗層處理，在昏暗環境可散發藍綠色光芒，日夜都能輕易閱讀時間資訊。





▲MIDO Multifort M先鋒系列M腕錶冰川藍款，29,700元。（圖／MIDO提供）