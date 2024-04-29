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李俊昊來了　黑裝配百萬伯爵鑽戒名錶帥翻機場

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▲▼ 李俊昊抵達台灣 。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲李俊昊一身帥氣黑西裝搭配伯爵腕錶與珠寶抵達台灣。（圖／桃園機場記者聯誼會提供提供）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男星李俊昊來了！剛升任為瑞士腕錶暨珠寶名家伯爵（PIAGET）全球品牌大使的他，應品牌之邀，今（29日）搭乘大韓航空KE185來台，於中午12時10分抵達，他從禮遇通關服務入境，因此粉絲未能一睹他的風采，他的搭機造型為一襲帥氣黑色西裝，搭配Polo系列42毫米礦石綠自動上鍊計時碼錶與Possession系列18K白金鑽石寬版戒指，盡顯一線男星的強大氣場。

▲▼Piaget Polo 。（圖／公關照）

▲李俊昊稍早從南韓出發時，戴伯爵150周年紀念款Polo系列42毫米日期顯示自動錶。（圖／伯爵提供）

▲▼ 李俊昊抵達台灣 。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲李俊昊露出微笑向台灣粉絲揮手。（圖／桃園機場記者聯誼會提供提供）

李俊昊此次台灣行唯一的公開行程，是30日下午3時將出席伯爵台北101形象概念精品店活動，親自為嶄新裝潢的精品店揭幕，粉絲有機會在此時段見到偶像。今他以一身低調黑裝的他現身南韓仁川機場時，戴著伯爵150周年紀念款Polo系列42毫米日期顯示自動錶，抵達台灣時又換一套配飾，戴上Polo系列42毫米礦石綠自動上鍊計時碼錶，以及耀眼的 Possession系列18K白金鑽石寬版戒指，轉動間流溢全球形象大使的閃耀自信。

▲▼PIAGET 。（圖／公關照）

▲李俊昊抵達台灣時戴伯爵Polo系列42毫米礦石綠自動上鍊計時碼錶， 670,000元。

▲▼PIAGET 。（圖／公關照）

▲李俊昊同時搭配伯爵Possession系列18K白金鑽石寬版戒指，約935,000元。

近幾年機場儼然已成為明星們的另類秀場，時髦的機場穿搭為各大精品品牌搏得曝光機會，22日應CELINE之邀來台的南韓男神朴寶劍與NewJeans成員Danielle，選擇走桃園機場大廳秀CELINE休閒風造型，同時也與接機的粉絲近距離互動，大展親和力。

▲▼韓星朴寶劍抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲朴寶劍22日來台走桃園國際機場第二航廈入境大廳，吸引大批粉絲接機。（圖／記者李毓康攝）

▲韓星NewJeans成員Danielle抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲NewJeans成員Danielle 22日為CELINE來台與粉絲親切互動。（圖／記者李毓康攝）

►李俊昊29日中午抵台走禮遇通關　粉絲30日有機會一睹偶像風采

►泰星Apo陽光形象電到伯爵　與李俊昊並列全球大使

關鍵字：

李俊昊, 伯爵, PIAGET

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